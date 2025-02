Dramatické pátrání po neslyšícím Peťkovi (2): Ztratil se v lese!

Neposedný Peťko z prešovského okresu způsobil pořádný povyk poté, co se po hrátkách s vrstevníky nevrátil domů. Ustaraní rodiče okamžitě kontaktovali policii. Během rozsáhlého pátrání pomáhali i hasiči. Peťka ale ne a ne najít.

Chlapec se mezitím schoval v křoví u lesa, kde ho objevila dvojice nic netušících kamarádů. „Prostě jsme si jen tak vyrazili na procházku a zaslechli nějaké hlasy v křoví,“ sdělil pro TV JOJ Dominik B. Jenže malý Peťko na jejich otázky nereagoval. Vydával jen zvuky a rukou ukazoval směrem k vesnici.

„Nemohl se dostat ani do vesnice, ani domů, tak jsem zavolal kamarádovi, na kterého mám číslo, a on mi řekl, že je pohřešovaný, že ho mám přivést zpátky do osady, " vysvětlil Dominik.

Když malého chlapce zachránci přivedli, matka jen stěží zadržovala slzy. Přivolaní záchranáři následně zjistili, že je Peťko podchlazený, a okamžitě ho ošetřili. „Po prvotním ošetření bylo dítě transportováno do nemocnice v Krompachách,“ uvedla mluvčí Operačního střediska záchranné zdravotní služby Danka Capáková.

„Jsem rád, že jsem zachránil někomu život, dosud se mi nedařilo. Musím říct, že jsem rád, když jsem udělal dobrý skutek,“ dodal zachránce Dominik.