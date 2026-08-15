„Můj tatínek byl sedlák, celý život choval koně, a protože se geny nezapřou, chovám i já tato ušlechtilá zvířata. Starokladrubští vraníci mi doma cválají celý život. Na ty první jsem si vydělal na šachtě,“ říká penzista a nadšenec Valter Broda.
V hornictví pracoval 33 let. „Od roku 1974 až do roku 2007 jsem byl důlním dispečerem dopravy, než jsem začal vozit lidi kočárem okolo karvinského zámku a zámeckým parkem. Takže mi je ta doprava vlastně tak nějak souzena,“ směje se.
O jeho služby je takový zájem, že si ho žádají svatebčané, aby je vezl k obřadu, ale také pozůstalí k poslední cestě jejich zesnulých příbuzných. „Toto je především doménou Romů, ti takové ty klasické pohřební rituály milují,“ uvedl.
Do penze před 30 lety
„Vystudoval jsem si zemědělku a dřel na statku za dvanáct stovek. Soused mi poradil, abych šel na šachtu. Nastupoval jsem za čtyři tisícovky,“ vzpomíná Broda. Důchodcem se stal havířský vysloužilec v 55 letech.
Peníze z dolu investoval do bydlení a chovu koní. „Pro moje miláčky jsem dělal jen na noční šichty. Byly za to příplatky. Domů jsem chodil v 8 hodin ráno, čtyři hodiny pospal a už jsem zase dřel v domě a ve stáji či na polích,“ vzpomněl.
Co to obnáší, žít s koňmi? „Ráno vstát, nakrmit a napojit, vyměnit podestýlku, vyvést na pastvu, je to každodenní citlivá péče. Pro koně první a poslední,“ zdůrazňuje.
Vezl slavný Stanley cup
Kromě pohřbů a svateb Valter Broda na kočáře vezl v roce 2004 i Stanley Cup. „Táta Pavla Kubiny si přál putovní pohár naložit a ukazovat při jízdě v Janovicích. Tam se slavný hokejista v dresu Tampa Bay narodil,“ uvedl.
Pokud se s kočárem v Karviné chcete projet, zarezervujte si jízdu na zámku pátek nebo sobotu od 15 do 18 hodin. Půlhodinky stojí dvě stovky.