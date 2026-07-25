„Proč a za jakých okolností se to stalo, nevíme. Chataři i Klub českých turistů prosí o jeho vrácení. Je to součást historie tohoto ikonického místa,“ řekl Martin Stiller.
Rozhodně nejde o první útok na chlupatý symbol chaty. Za dlouhá léta už medvěd přišel o drápy, zuby i část tlapy. Teď zůstal bez jazyka. Přitom nešlo o žádnou snadnou kořist. Jazyk byl z tvrdé gumy, takže pachatel potřeboval značnou sílu.
Pokud se ztracený jazyk nenajde, čeká medvěda výroba nové náhrady. Chataři ale stále doufají, že se ve vandalovi hne svědomí a cennou součást historické trofeje vrátí.
Vítá generace turistů
Vycpaný medvěd s lucernou se pro tisíce návštěvníků stal neodmyslitelným symbolem oblíbeného výletního místa na hoře Prašivá, která patří pod obec Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku. Turisté se s ním fotí, děti ho obdivují a málokdo kolem něj projde bez povšimnutí.
Podle dochovaných informací pochází medvěd z Vysokých Tater, kde byl uloven kolem roku 1930. Původně existovala dokonce dvojice medvědů. Druhý po válce skončil na frýdeckém zámku, dnešním Muzeu Beskyd.
Chata Prašivá na vrcholu Malé Prašivé stojí už 105 let a patří Klubu českých turistů. Vycpaný medvěd se za tu dobu stal její nejznámější atrakcí a živou součástí historie. Jenže kromě obdivu musí snášet i útoky vandalů.
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