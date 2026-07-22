Není to ještě ani týden, co radnice pro kluky a holky otevřela dvě dětská hřiště v Husových sadech. Město vyšly na pět miliónů. Jedno z nich stojí v blízkosti letiště a druhé je u areálu koupaliště. Právě to už se ale stalo terčem vandala, konkrétně jedna z nových skluzavek.
„Neznámý pachatel u ní poškodil lana, čímž znemožnil její bezpečné používání. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí byla skluzavka dočasně uzavřena a až do provedení opravy zůstává mimo provoz,“ řekl mluvčí radnice Andrea Moravcová.
„Velice nás mrzí, že kvůli bezohlednému jednání nemohou děti tento herní prvek v současné době využívat,“ dodala Moravcová. Lidé jsou také pořádně naštvaní.
„Hřiště jsou moc pěkná, je škoda, že jsou mezi námi tací, kteří něco hezkého ničí,“ svěřil se Petr N. (36). „Sházejí se tam puberťáci. Dělají tam bordel. Možná to udělali oni,“ dodal senior Josef K. (72).
Rozsáhlá obnova
Obě hřiště jsou součástí revitalizace území třetí etapy úprav Husových sadů a Kalvárie, nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších ploch veřejné zeleně ve městě. S revitalizací území začalo město v roce 2023 a investovalo do ní kolem 30 milionů korun.
„Cílem je postupně proměnit tuto významnou část města v moderní a příjemný prostor pro odpočinek, sport i setkávání obyvatel všech generací,“ uvedl starosta Tomáš Rada.
VIDEO: Mladík v Ostravě rozbíjel skleněné výplně, strážníkům tvrdil, že měl asi vztek. (prosinec 2025)