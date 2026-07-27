Co každého překvapí? Ve svém věku nebere žádné léky! Syn Josef dodnes jen nevěřícně kroutí hlavou. „Já beru osm léků a maminka ani jeden prášek. Jen hůř slyší,“ řekl s obdivem.
Do domku v místní části Kojetín přijel jubilantce osobně poblahopřát také starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký. Místo unavené seniorky ho přivítala usměvavá žena s výbornou pamětí, která bez zaváhání odrecitovala báseň v chodském nářečí.
„Celé prázdniny jsem při pasení krav a hus četla čítanku a učila se básničky,“ zavzpomínala paní Marie na dětství, které rozhodně nebylo jednoduché. Od malička musela tvrdě pracovat na poli, přesto si vždy našla čas na knihy.
Střepiny v noze
Osud jí připravil i mnohem těžší zkoušky. Za druhé světové války se vdala a narodilo se jí první dítě. Na samém konci války ale jejich dům zasáhla bomba. Exploze ji poranila na nohou a střepiny má v těle dodnes.
„Něco mi vytáhli v nemocnici, ale pár úlomků zůstalo. Říkám, že díky tomu železu mám železné zdraví,“ smála se po více než 80 letech od zranění.
Po válce se rodina přestěhovala do jiného domu v Kojetíně, kde se narodil druhý syn. Kvůli válečnému zranění byla paní Marie částečně invalidní, přesto neváhala pomáhat s prací v lese.
Maso a trochu pivečka
Jaké je podle paní Marie tajemství dlouhého života? Má ráda obyčejné věci. Nejvíc si pochutná na libovém hovězím mase a poctivé polévce. „Dříve maso nebylo, tak teď si dopřeju,“ přiznala.
Rodina na ni ale prozradila ještě jednu drobnost – několikrát do roka si dopřeje skleničku plzeňského piva. „Četla jsem, že si plzeň nechává posílat do Říma i papež. Je v ní dobrý chmel a hořčík, tak si občas trochu dám,“ vysvětlila se smíchem.
Žije v domku sama
Paní Marie vychovala dva syny, má tři vnučky, šest pravnoučat a po smrti manžela i jednoho ze synů žije už řadu let sama ve svém domku. Díky obětavé péči rodiny ale může zůstat tam, kde je nejšťastnější.
„Maminka je fixovaná na své domácí prostředí. Několikrát denně za ní chodíme, nosíme jí jídlo, pomáháme s hygienou. Ráda si posedí na zahrádce. Bydlí jen kousek od nás,“ popsal syn Josef.
Právě zahrada je jejím oblíbeným místem. Kdo paní Marii pozná, rychle pochopí, že za jejím vysokým věkem nestojí žádný zázračný recept. Spíš životní nadhled, chuť se smát a obdivuhodná odolnost.
„Je neuvěřitelné, kolik energie paní Jakůbková stále má. Člověk tu pozitivitu úplně cítí. Mnozí by si z ní měli vzít příklad,“ uvedl starosta Kopecký, který jí popřál hlavně pevné zdraví, neutuchající elán a radost ze života.
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