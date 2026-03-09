„Nejvíc mě těšilo, že to, co jsem udělala, se nosilo, že to zůstalo a že když jsem to dělala já, tak se přidaly další ženy, které měly ‚grif‘, a začaly to dělat taky,“ uvedla vitální Františka.

Největší radostí však pro ni byly kraslice. „To byla moje doména a ráda jsem to učila děti,“ zavzpomínala. Své dovednosti v barvení a vyškrabávání předala desítkám následovnic.

Významná událost

Podle starosty Archlebova Miroslava Jarolíka je Františka Poláčková za významnou osobnost regionu. „Sto let života je výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celou obec,“ uvedl. Ta jí udělila i čestné občanství.

V roce 2019 Poláčková dostala Cenu Jihomoravského kraje za to, že je příkladným typem místního znalce, tedy člověka zakořeněného v konkrétním místě a dokonale obeznámeného s tradiční kulturou.

Zvyky a tradice předávala dál

Připravovala přednášky a workshopy o lidovém kroji, učila zájemce, jak vyrobit typický svatební koláč či hodové právo, vyzdobit oltář při slavnosti Božího těla nebo dům při různých výročních příležitostech.

„Narodila jsem se ‚na dědině‘ a zůstala jsem jí až doteď věrná. Každému jsme říkali tetičko, ‚stréčku‘... Bylo to načisto jinačí než dneska. Bohužel, v jaké době člověk žije, takové se musí přizpůsobit. Ale že by se mi to dneska líbilo, to vůbec ne,“ přiznala Poláčková.

Moravská folkloristka a lidová umělkyně Františka Poláčková z Archlebova oslavila 100. narozeniny.
Moravská folkloristka a lidová umělkyně Františka Poláčková z Archlebova oslavila 100. narozeniny.
Autor: ČTK / Šálek Václav