Rodačka z Orlové přijala návštěvu u sebe doma. Atmosféra byla vřelá, povídalo se a vzpomínalo na životní osudy jubilantky.
Paní Miroslava se vdala jednou v roce 1950 a s manželem vychovali syna a dceru. Dnes už je praprababičkou. „Celkem se mi děti postaraly o čtyři vnoučata, sedm pravnoučat a pět prapravnoučat,“ usmála se stále vitální seniorka.
Politika? Sleduju!
Během života Miroslava Křístková pracovala v pekárně, marmeládovně, přápadně uklízela na dole Dukla či ve zdravotním středisku. Volný čas nejraději trávila na chatě. „Pořídila jsem ji s manželem, ráda jsem zahradničila,“ podotkla.
V současnosti ráda vaří a stará se o flóru, stále sama zvládá nákupy nebo mytí oken. Odpočinek si pak dopřeje u televize. „Nikdy si nenechám ujít filmy pro pamětníky nebo politickou debatu,“ utvrdila, že má přehled o tom, co se v Česku děje.
Mimořádný okamžik
S květinami a dárky od města dorazila za oslavenkyní primátorka Iveta Kočí Palkovská.
„Dožít se sta let je mimořádný okamžik a zároveň připomínka životních zkušeností a hodnot, kterých bychom si měli vážit. Jsem moc ráda, že jsem mohla paní Miroslavě Křístkové osobně poblahopřát. Bylo mi ctí a velkým potěšením,“ uvedla.
