„Důležitý je smích, legrace a i komunikace s lidmi. Ráda si dopřeju i trochu vzrušení - prostřednictvím hazardních her, miluji například stírací losy,“ řekla oslavenkyně Herta Dutková primátorovi Ondřejovi Beránkovi, který jí osobně popřál.

Miloš (95) a Ludmila (93) slaví Nebeskou svatbu: 75 let spolu!

Manželé Pechovi s dcerou Ludmilou v roce 1953 a aktuálně při výročí Nebeské svatby

Jak uvedl, její věk by jí nikdy nehádal. Paní Herta se vdávala se ve 23 letech, vychovala 5 dětí a postupně žila i s rodinou v Českém Těšíně a Karviné, od roku 1969 v Havířově. V průběhu života pracovala třeba v pekárně, tiskárně nebo administrativě.

VIDEO: Vztahy s lidmi jsou pro dlouhý život stejně důležité jako prevence, tvrdí lékař Marián Hajdúch.

Vitální paní Hertě popřály ke 102. narozeninám dcery i havířovský primátor.
Autor: Blesk:Karel Janeček