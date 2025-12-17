„Důležitý je smích, legrace a i komunikace s lidmi. Ráda si dopřeju i trochu vzrušení - prostřednictvím hazardních her, miluji například stírací losy,“ řekla oslavenkyně Herta Dutková primátorovi Ondřejovi Beránkovi, který jí osobně popřál.
Jak uvedl, její věk by jí nikdy nehádal. Paní Herta se vdávala se ve 23 letech, vychovala 5 dětí a postupně žila i s rodinou v Českém Těšíně a Karviné, od roku 1969 v Havířově. V průběhu života pracovala třeba v pekárně, tiskárně nebo administrativě.
