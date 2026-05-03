Lidé v Přešticích americké osvoboditele vyhlíželi už 4. května, ale marně.„Druhý den jsme s kluky šli na ně už dopoledne čekat na náměstí. Poprchávalo, bylo tam plno lidí. Němečtí vojáci šli tudy na oběd, jako by se nechumelilo. Jakýsi pan Švihla odjel na motorce za město hledat Američany,“ řekl Blažek.
Motocyklista se brzy vrátil i s americkým vojákem. „Za chvíli nato dorazili Američané, tanky a pak jedno auto za druhým. Některá měla rozstřílená přední skla. Začala se řadit na náměstí. Německé vojáky vzali v hotelu, kde bydleli, do zajetí a vedli je přes celé náměstí na radnici. Každý cítil úlevu, že vše už skončilo,“ zavzpomínal Blažek.
Před domem tank
Američanů bylo tolik, že všichni se na náměstí nevešli. „Bydleli jsme nedaleko a před naším domem stál tank. Když jsem přišel domů, tankisté už seděli v kuchyni, kam je táta pozval. Poprvé v životě jsem ochutnal čokoládu, kterou jsem od nich dostal. Jedem mi taky ukazoval svou pistoli,“ pokračoval pamětník.
Tři tankisté přespali u nich v bytě, dva v tanku před domem. „Ještě než ráno odjeli, tak jsme se s nimi na tanku fotili. Dodnes mám dvě fotky. Na jedné jsem já, sestra Stanislava (93), maminka Marie, táta Petr, tři tankisté s námi u tanku, jeden v okně a sousedé,“ líčil Blažek. Obě schraňuje jako poklad.
Setkání s hvězdou
Když 6. května ráno vojáci, kteří do Přeštic dorazili jako první, odjeli směrem na Plzeň, vystřídali je další, kteří už ve městě zůstali. „Na náměstí v hotelu si zřídili velitelství a na louce u řeky zaparkovali tanky a postavili stanové městečko,“ uvedl.
„V půlce května k nám domů přijeli pro tátu Američané, aby jim v sále velitelství naladil na jevišti klavír. Vzal mě sebou a já díky tomu spatřil na vlastní oči hollywoodskou hvězdu. Na zkoušce byla zpěvačka, velice elegantní žena, měla dlouhé rudě nalakované nehty a v rukou kastaněty, s nimiž si pohrávala. Až pak jsem zjistil, že to byla filmová herečka Marlene Dietrichová! Měla tu vystoupení pro Američany,“ svěřil se Blažek.
Sladkosti byly něco
Snad nejvýraznější vzpomínka, která utkvěla v paměti malého kluka, byla čokoláda. Tu a žvýkačky házeli američtí vojáci přímo z aut při příjezdu na náměstí v Přešticích.
„Měli velkou legraci, jak jsme je sbírali. Byli jsme malí kluci, válečné děti, a tohle jsme neznali. Žvýkačku jsem nejdříve cucal jako bonbón a bylo mi divné, že neubývá. Viděl jsem, jak Američané žvýkají, tak jsem to taky zkusil, ale moc mi to nechutnalo. Zato čokoláda to byla jiná, na tu jsme k nim do tábora s klukama chodili celé léto. Ukazovali nám tanky a krmili nás čokoládou,“ zakončil Petr Blažek vzpomínání na konec války pohledem tehdy devítiletého chlapce.
