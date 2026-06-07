Na radnici čipernou seniorku doprovodil synovec jachtař David s manželkou Lucií. „Váš život je mimořádným svědectvím odvahy, lidskosti a věrnosti hodnotám, které nebyly v dobách totality samozřejmé,“ řekl primátor Roman Zarzycky. Ocenil její občanskou statečnost a profesní těm nejzranitelnějším, dětem.
Paní Jiřina vystudovala v roce 1950 medicínu a už tehdy chtěla pomáhat lidem. O osm let později se stala primářkou nově vzniklého dětského oddělení v Psychiatrické léčebně v Dobřanech.
„Řekli mi, že se neangažuji a nemám k tomu kvalifikaci. Já jim na to, že kvalifikaci na dětskou psychiatrii nemá nikdo na světě, a místo jsem dostala,“ vzpomínala paní Jiřina. Dětská psychiatrie byla jako atestační nástavbový obor uznána v roce 1961 a jako plně samostatný obor až v roce 2004.
Péče o „své“ děti
V práci se starala i o děti z rozvrácených rodin. Chtěla, aby se vrátily domů, ale ne vždy to šlo. „Snažila jsem se tak pro ně zprostředkovat adopci,“ uvedla paní Jiřina. Celkem se jí to povedlo u 199 dětí.
Na příkaz StB ji v roce 1974 z léčebny vyhodili, ale o „své děti“ se starala i nadále. Jako obvodní lékařka si vynutila jeden den v týdnu na dětskou psychiatrii. Po odchodu do důchodu v roce 1984 jí to StB zatrhla. Oddychla si až po sametové revoluci.
Parádní kousek se povedl paní Jiřině, když v letech 1962 až 1965 zasedal Druhý vatikánský koncil v Římě. „Mě tam tehdy pustili. Mým přáním bylo dovézt z něj do republiky dokumenty. Cestou zpět ve Vídni jsem je získala a převezla přes hranice. Dodnes se divím, že mě s nimi nechytili,“ řekla paní Jiřina. Dokumenty pak předala řádovým sestrám, ty je přeložily a šířily dál.
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