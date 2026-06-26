„On navenek působil mile, sympaticky, ale za zavřenými dveřmi to bylo jinak. Svou ženu bil. Byla už třetí, našel si ji přes seznamku. Byla z Filipín, osobně si pro ni dojel. Mají spolu dvě malé děti. Ona se o něj starala, krmila ho, koupala. Měl rakovinu, chodil už o berlích,“ řekla Blesk.cz sousedka Petra (40).
Už před měsícem ale v rodině řešila policie násilný incident. „Ona se mu bránila s nožem v ruce. Je to hrůza, co se tam dělo,“ dodala Petra.
Středeční střelbu policisté řeší jako pokus vraždy. Střelnou zbraň, kterou použil, držel nelegálně. Kromě ní ještě legálně vlastnil plynovku.
První žena zemřela
Vypadal jako pohodář, ale násilí na ženách nebylo Miroslavovi cizí. „Muž má trestní minulost násilného charakteru,“ uvedli policisté.
Blesk.cz zjistil, že jeho první žena zemřela za dramatických okolností! V 90. letech při hádce prý nešťastně spadla a smrtelně se zranila. Čin nebyl posouzen jako úmyslný, muž seděl v base krátce. Druhá manželka, Ukrajinka, od něj raději odešla.
Postřelená se zotavuje
Zasažená žena díky okamžité pomoci svědků a posléze záchranářů těžké zranění přežila. „Byla při vědomí,“ uvedl záchranář Lukáš Humpl.
Ještě téhož dne ji operovali ve fakultní nemocnici. O den později přišly optimistické zprávy. „Je mimo ohrožení života ve stabilizovaném stavu,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
Pár spolu měl holčičku (4) a chlapečka (6), ty ve školce vyzvedla sociální pracovnice.
Dramatický zásah
Případ se vyvíjel dramaticky. Svědci policii hlásili ozbrojence na Zimmlerově ulici. Miroslav byt však nejspíš vůbec neopustil. Manželku střelil už v domě. „Střelil mě!“ křičela žena, které se povedlo dostat na ulici.
Tady jí první pomoc dali svědci. Policisté po marném vyjednávání, kdy muž na nic nereagoval, vtrhli do bytu. „Nalezli jej s prostřelenou hlavou,“ řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Motivem útoku měla být mužova žárlivost na manželku, která byla o 35 let mladší…
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