„To bude paní čápová, její partner by si určitě obhlédl i podvozek a měl by jasno hned,“ komentovali lidé vtipný moment. „Jak se povrch kapoty leskne, připomíná jim vodní hladinu,“ myslí si další z místních.
„Zrovna jsem ten vůz umyl a hned mi po něm skákal zablácený čáp,“ zlobil se naoko majitel audi pan Martin s tím, že jemu ho naštěstí opeřenec nepoškodil, ale doďobané prý skončilo třetí auto, které na záběru není.
Podle pracovnice Turistického informačního centra ve Frenštátě pod Radhoštěm, které video z nedaleké Tiché zveřejnilo, má čapí rodinka tři potomky. „Proto asi potřebuje větší vůz,“ smála se.
Čáp z Tiché na Novojičínsku „vybírá" auto pro svou početnou rodinku. (červen 2026) obec Tichá a TIC Frenštát p. Radhoštěm