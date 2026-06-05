„To bude paní čápová, její partner by si určitě obhlédl i podvozek a měl by jasno hned,“ komentovali lidé vtipný moment. „Jak se povrch kapoty leskne, připomíná jim vodní hladinu,“ myslí si další z místních.

Video záchrany majestátního ptáka: Čáp se propadl do hlubin továrního komína

Záchrana čápa ze dna továrního komína ve Velkém Poříčí

„Zrovna jsem ten vůz umyl a hned mi po něm skákal zablácený čáp,“ zlobil se naoko majitel audi pan Martin s tím, že jemu ho naštěstí opeřenec nepoškodil, ale doďobané prý skončilo třetí auto, které na záběru není.

Podle pracovnice Turistického informačního centra ve Frenštátě pod Radhoštěm, které video z nedaleké Tiché zveřejnilo, má čapí rodinka tři potomky. „Proto asi potřebuje větší vůz,“ smála se.

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Čáp z Tiché na Novojičínsku „vybírá" auto pro svou početnou rodinku. (červen 2026) obec Tichá a TIC Frenštát p. Radhoštěm

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Čapí rodinka v Tiché má tři potomky. Kamera zachytila jednoho z rodičů, jak „vybírá“ rodinné auto.
Čapí rodinka v Tiché má tři potomky. Kamera zachytila jednoho z rodičů, jak „vybírá“ rodinné auto.
Autor: obec Tichá a TIC Frenštát pod Radhoštěm