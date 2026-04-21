„Chci jen říct, že je mi nesmírně líto, že si Kateřina a Přemysl vzali život po tom, co jsem jim prodával fentanyl. Přiznávám se k tomu,“ řekl v jednací síni Petr V. z Frenštátu pod Radhoštěm, které zásoboval drogovou scénu mnoho let. Že si ale chtějí vzít partneři život, prý netušil.
„Nejsem odpovědný za jejich smrt. Netušil jsem, že chtějí spáchat sebevraždu, to bych jim samozřejmě žádnou náplast neposkytl,“ uvedl obžalovaný. Proto odmítá žalobcem navržený desetiletý trest.
Léta závislosti
Manželům prodával náplasti s fentanylem od roku 2016 do loňského března, kdy vydechli naposledy. „Naposledy obstaral pět balení po třiceti tabletách, jejichž účinnou látku si manželé aplikovali jehlami s citronovou šťávou,“ uvedl žalobce Michal Togner a potrvdil:
„Manželé požili látku v úmyslu spáchat sebevraždu. Bezprostřední příčinou jejich smrti byla intoxikace organismu uvedenými opiáty a dalšími léčivy a alkoholem, který oba užili.“
Krajský žalobce Michal Togner o dvojnásobné sebevraždě fentanylem v Kopřivnici. (duben 2026) Karel Janeček
V kombinaci s přemírou vypitého alkoholu se stal z již tak nebezpečného fentanylu vražedný nástroj. Manželé byli dlouhodobými uživateli návykových látek. „Užívali hojnou měrou alkohol a též spoustu dalších opiátů,“ dodal žalobce. Soud pokračuje v dalších dnech.