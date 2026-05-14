Řidič mířil po desáté večer z Krmelína do Staré Bělé, když se z nejasných příčin ocitl v příkopu. Po dvojím nárazu utrpěl velmi vážné poranění hlavy, hrudníku a břicha. Jeho stav se rychle horšil.
Byl uveden do umělého spánku a napojen na přístrojovou ventilaci. Na místě provedl chirurgický zákrok na hrudi. „Přes veškerou snahu zasahujících došlo u muže k srdeční zástavě. Resuscitace nevedla k obnovení oběhu a lékař musel konstatovat smrt pacienta,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Hledají se svědci
Jak ke tragické nehodě vlastně došlo, není jasné. Případné ovlivnění řidiče alkoholem nebo jinými návykovými látkami určí až nařízená soudní pitva.
„Kriminalisté se obrací s žádostí o pomoc na případné svědky. Také uvítají záběry z palubních kamer projíždějících vozidel. Policisty můžete kontaktovat na bezplatné telefonní lince 158,“ požádala policejní mluvčí Eva Michalíková.
