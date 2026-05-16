Adélka se narodila císařským řezem. „Byl plánovaný, podstoupila jsem umělé oplodnění. Dvakrát jsme předtím byli na genetice a testy byly všechny v pořádku a měla nám se narodit zdravá,“ říká maminka Jana (30) v Sanatoriích Klimkovice, kde prochází dcerka odbornou fyzioterapií.

Hned po porodu Adélku lékaři odvezli do motolské nemocnice na operaci s rozštěpem páteře. „Ten samý den dcerce uřízli část míchy, která byla mimo tělíčko. Nožičky zůstaly nehybné, ledviny jí nefungují, jak mají,“ popisuje maminka.

Chce rozdávat smích

Co malé princezně vzal osud na fyzickém, to přidal na duševním zdraví. „Budu youtuberkou, hraju si ráda s tabletem, sleduji, jak kdo a co říká. Směju se všemu, a chci taky někoho rozesmávat. Je to veliká legrace,“ plánuje Adélka.

Adélka (5) se narodila s vyhřezlou míchou, cvičení v Klimkovicích jí pomáhá. Karel Janeček

Důležité je pro ni neztratit pružnost v trupu, který jí drží tělo vzpřímené. „Je velká šance, že sice bude na vozíčku, ale samostatná,“ říká maminka Jana

Čekání na sestřičku

Rodiče Jana a Vít (33) Kačenovi by rádi i dalšího potomka, nemají však odvahu jej společně zplodit. „Dvakrát jsem miminko nedonosila. Požádali jsme o zápis do evidence pěstounů a uspěli jsme. Už jen čekáme na další holčičku,“ plánuje máma Jana.

Cvičení na míru

V odborném léčebném ústavu Sanatorií Klimkovice se věnují dětem se závažnějším, anebo rozsáhlejším postižením. „Rehabilitační program sestavujeme jak stavebnici. Z kinezioterapie, ergoterapie, logopedie, mechanoterapie, balneoterapie a také psychologické podpory,“ říká fyzioterapeutka Renata Sysalová.

Adélku (5) v Sanatoriích Klimkovice doprovází maminka Jana (30) a tatínek Vít (33).
Autor: Blesk:Karel Janeček