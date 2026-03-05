Pět největších loupeží v Česku: Zloději ukradli přes 841 milionů

    František Procházka při nakládání peněz.
    Tesárka a Blažka se podařilo vypátrat v Thajsku
    Rudolf Tesárek
    Pachatelé pěti největších českých loupeží dohromady ukradli více než 841 milionů korun. Přes polovinu této částky má na svědomí dvojice povedených lupičů a peníze se nikdy nenašly. Česká loupež století je poměrně dobře známou kauzou, co ale ty další? Podívejte se na přehled pěti největších českých loupeží.

  • 1.5. 37 milionů korun

    Ilustrační foto Ilustrační foto | Václav Burian

    V roce 2006 zmizelo z vozu bezpečnostní agentury Agency of Security Fenix v Jindřichově Hradci 37 milionů korun a pamětní stříbrné mince. Uvnitř auta zůstaly pouhé dva miliony a jedna jediná mince.

    Ukradené peníze se nikdy nenašly. Podle policie dva bývalí pracovníci agentury přepadení zinscenovali. Vůz odstavili na neznámém místě, peníze přeložili do jiného auta a pak odjeli na sídliště, kde je spoutal komplic.

    O dva roky později byli odsouzeni oba bývalí zaměstnanci za zpronevěru. Jeden k 7,5 letům ve vězení a druhý k 9 letům za mřížemi. Odsouzeným navíc soud nařídil zaplatit 28,2 milionů korun. Zbytek částky už uhradila pojišťovna. Údajný komplic zlodějů byl viny zproštěn, v době, kdy k loupeži došlo, byl prokazatelně v práci. 

    Muži u soudu tvrdili, že je přepadl neznámý pachatel se zbraní, který je pak na okraji města svázal a okradl.

  • 2.4. 74 milionů korun

    Tesárka a Blažka se podařilo vypátrat v Thajsku Tesárka a Blažka se podařilo vypátrat v Thajsku | Policie ČR

    Dne 17. ledna 2008 oznámili členové posádky vozidla bezpečnostní agentury Fénix, že byli při zastávce na Semilsku přepadeni ozbrojencem, který si vynutil vydání peněz. Loupež se měla odehrávat v Hořicích na Jičínsku.

    Vyšetřování policie ukázalo, že loupež byla pouze fingovaná. Pachatelé Rudolf Tesárek a Josef Blažek byli odsouzeni k deseti letům vězení. Spolu s nimi byl odsouzen na pět let také řidič dodávky Milan Horych. 

    Ten se domluvil s Tesárkem a Blažkem a v Hořicích zastavil u čerpací stanice, vozidlo s penězi nechal odemčené a i s kolegou odešel. Lupiči ukradli 74 milionů korun uložených v přepravních boxech. 

    Bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová podala ve prospěch dvou přísněji potrestaných stížnost pro porušení zákona. Její nástupce Jiří Pospíšil vzal stížnost zpět, ale oba odsouzení byli mezitím z vězení propuštěni a uprchli ze země. Na dvojici byl vydán mezinárodní zatykač a v roce 2011 byli oba lupiči zatčeni v Thajsku.

  • 3.3. 77 milionů korun

    Dne 9. srpna 2006 přepadlo pět ozbrojených lupičů v policejních kombinézách u Slavkova u Brna na Vyškovsku vůz bezpečnostní služby. Pachatelé ukradli 77 milionů korun a policii se je dlouho nedařilo vypátrat. 

    Dvoučlenná osádka vozu bezpečnostní služby zastavila poté, co spatřila u silnice muže v černých kombinézách vydávající se za policisty. Těmi i někteří z lupičů dříve dokonce byli.

    Celé přepadení trvalo méně než pět minut. Lupiči s sebou měli dokonce napodobeninu bazuky a znali dobře policejní postupy, takže za sebou perfektně zametli stopy. Kriminalisté v únoru 2008 případ odložili. 

    Loupež se ale nakonec objasnit podařilo. V roce 2015 byly skládce u Drásova na Brněnsku nalezeny ostatky těla jednoho z kompliců gangu. Ty tam ležely už pět let!

    Brněnský krajský soud se případem začal zabývat v roce 2016, v červnu vynesl rozsudky. Hlavního aktéra loupeže Romana Dolíhala, kterého uznal vinným i z vraždy komplice, poslal na 20 let do vězení, Antonínu Dolíhalovi uložil 10 let vězení, Jaroslavu Havlíkovi 11 let a Jiřího Bartoně, který následně pomáhal odklízet tělo velitele vozu, potrestal soud 2,5 lety podmíněně odloženými na čtyři roky. Vrchní soud následně tresty potvrdil.

    Z peněz se podařilo dohledat jenom 42 milionů.

    2006 - Policisté ohledávají přepadenou dodávku 2006 - Policisté ohledávají přepadenou dodávku | Archiv Blesku

  • 4.2. 153 milionů korun

    Členové Berdychova gangu u soudu kvůli loupeži Členové Berdychova gangu u soudu kvůli loupeži | Blesk – Jiří Hadač

    Druhá největší loupež v České republice se odehrála v Praze na ulici Evropská. Ozbrojení lupiči tam 16. září 2002 přepadli obrněný vůz, který převážel peníze z centrály Citibank. Lupiči, z nichž dva byli oblečeni v policejních kombinézách, přinutili posádku pod pohrůžkou použití střelné zbraně a výbušniny, aby vůz otevřela a aby se přemístila do jeho zadní části. S autem pak pachatelé odjeli k nádrži Jiviny, kde jejich stopa zmizela. Policie případ v roce 2007 odložila. 

    V roce 2013 to vypadalo, že bude loupež objasněna. U soudu skončili členové takzvaného Berdychova gangu František H. a Tomáš P. Ti byli zadrženi v Irsku. Oba muži nejprve dostali trest 12 let vězení. V květnu 2013 však soud oba muže obvinění zprostil, podle soudce se nepodařilo prokázat, že by se na loupeži podíleli. Případ tak zůstává dodnes neobjasněný. 

  • 5.1. Více než 500 milionů korun

    Video  Jak zloděj Procházka ukradl půl miliardy korun a uprchl s nimi za hranice  - Videohub
    Video se připravuje ...

    Největší česká loupež se odehrála 1. prosince 2007. František Procházka s komplicem Milanem Čermákem ukradli více než půl miliardy. Peníze se nikdy nenašly a iniciátora zločinu Procházku policie nedopadla. 

    V žižkovské pobočce bezpečnostní agentury G4S Cash Services pracoval Procházka jako strážný, takže měl celý areál dobře zmapovaný a znal zavedená bezpečnostní opatření. V osudný den naložil v areálu firmy paletu s balíčky bankovek v celkové hodnotě 540 milionů korun do bílého vozu volkswagen, který se podobal vozům používaným agenturou. Jenže ho neřídil zaměstnanec firmy, ale Procházkův známý Čermák.

    Ten bez problémů opustil areál firmy a Procházka si počkal na konec směny a až pak odešel. Na to, že ve firmě schází obrovská suma peněz, se přišlo až druhý den, kdy už se po pachatelích i lupu slehla zem.

    Čermáka policie po několika měsících vypátrala a odsoudila k 9 letům ve vězení. Odsouzen v nepřítomnosti byl i Procházka, kde je mu však konec, to nikdo neví.

    František Procházka při nakládání peněz. František Procházka při nakládání peněz. | Profimedia

  • 6.Galerie

krapotkin ( 16. dubna 2023 09:13 )

To je povyku pro pár milionů. Za vlády pětizlodějů mizí miliardy v kapsách ukrajinské mafie a nic se neděje

ivan rehak ( 16. dubna 2023 07:23 )

U toho Procházky mě něco nesedí. K čemu je mu 500 mega v českých, kde to jako promění?? Jak takovou paletu peněz převez ven a co venku s českou měnou? A pokud by to měnil po malých částkách stačilo by začít sledovat podezřelé opakující se výměny a bylo by. Tohle zavání pojistným podvodem, jestli se nepletu byla agentura pojištěna ne?? A jak jinak dostat 500 mega do oběhu nepozortovaně než takhle? PProcházka dostal podíl v dolarechan konto a uklidili ho buĎ pod zem nebo daleko kde se nevydává.

