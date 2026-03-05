Pachatelé pěti největších českých loupeží dohromady ukradli více než 841 milionů korun. Přes polovinu této částky má na svědomí dvojice povedených lupičů a peníze se nikdy nenašly. Česká loupež století je poměrně dobře známou kauzou, co ale ty další? Podívejte se na přehled pěti největších českých loupeží.
Pět největších loupeží v Česku: Zloději ukradli přes 841 milionů
1.5. 37 milionů korun
V roce 2006 zmizelo z vozu bezpečnostní agentury Agency of Security Fenix v Jindřichově Hradci 37 milionů korun a pamětní stříbrné mince. Uvnitř auta zůstaly pouhé dva miliony a jedna jediná mince.
Ukradené peníze se nikdy nenašly. Podle policie dva bývalí pracovníci agentury přepadení zinscenovali. Vůz odstavili na neznámém místě, peníze přeložili do jiného auta a pak odjeli na sídliště, kde je spoutal komplic.
O dva roky později byli odsouzeni oba bývalí zaměstnanci za zpronevěru. Jeden k 7,5 letům ve vězení a druhý k 9 letům za mřížemi. Odsouzeným navíc soud nařídil zaplatit 28,2 milionů korun. Zbytek částky už uhradila pojišťovna. Údajný komplic zlodějů byl viny zproštěn, v době, kdy k loupeži došlo, byl prokazatelně v práci.
Muži u soudu tvrdili, že je přepadl neznámý pachatel se zbraní, který je pak na okraji města svázal a okradl.
2.4. 74 milionů korun
Dne 17. ledna 2008 oznámili členové posádky vozidla bezpečnostní agentury Fénix, že byli při zastávce na Semilsku přepadeni ozbrojencem, který si vynutil vydání peněz. Loupež se měla odehrávat v Hořicích na Jičínsku.
Vyšetřování policie ukázalo, že loupež byla pouze fingovaná. Pachatelé Rudolf Tesárek a Josef Blažek byli odsouzeni k deseti letům vězení. Spolu s nimi byl odsouzen na pět let také řidič dodávky Milan Horych.
Ten se domluvil s Tesárkem a Blažkem a v Hořicích zastavil u čerpací stanice, vozidlo s penězi nechal odemčené a i s kolegou odešel. Lupiči ukradli 74 milionů korun uložených v přepravních boxech.
Bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová podala ve prospěch dvou přísněji potrestaných stížnost pro porušení zákona. Její nástupce Jiří Pospíšil vzal stížnost zpět, ale oba odsouzení byli mezitím z vězení propuštěni a uprchli ze země. Na dvojici byl vydán mezinárodní zatykač a v roce 2011 byli oba lupiči zatčeni v Thajsku.
3.3. 77 milionů korun
Dne 9. srpna 2006 přepadlo pět ozbrojených lupičů v policejních kombinézách u Slavkova u Brna na Vyškovsku vůz bezpečnostní služby. Pachatelé ukradli 77 milionů korun a policii se je dlouho nedařilo vypátrat.
Dvoučlenná osádka vozu bezpečnostní služby zastavila poté, co spatřila u silnice muže v černých kombinézách vydávající se za policisty. Těmi i někteří z lupičů dříve dokonce byli.
Celé přepadení trvalo méně než pět minut. Lupiči s sebou měli dokonce napodobeninu bazuky a znali dobře policejní postupy, takže za sebou perfektně zametli stopy. Kriminalisté v únoru 2008 případ odložili.
Loupež se ale nakonec objasnit podařilo. V roce 2015 byly skládce u Drásova na Brněnsku nalezeny ostatky těla jednoho z kompliců gangu. Ty tam ležely už pět let!
Brněnský krajský soud se případem začal zabývat v roce 2016, v červnu vynesl rozsudky. Hlavního aktéra loupeže Romana Dolíhala, kterého uznal vinným i z vraždy komplice, poslal na 20 let do vězení, Antonínu Dolíhalovi uložil 10 let vězení, Jaroslavu Havlíkovi 11 let a Jiřího Bartoně, který následně pomáhal odklízet tělo velitele vozu, potrestal soud 2,5 lety podmíněně odloženými na čtyři roky. Vrchní soud následně tresty potvrdil.
Z peněz se podařilo dohledat jenom 42 milionů.
4.2. 153 milionů korun
Druhá největší loupež v České republice se odehrála v Praze na ulici Evropská. Ozbrojení lupiči tam 16. září 2002 přepadli obrněný vůz, který převážel peníze z centrály Citibank. Lupiči, z nichž dva byli oblečeni v policejních kombinézách, přinutili posádku pod pohrůžkou použití střelné zbraně a výbušniny, aby vůz otevřela a aby se přemístila do jeho zadní části. S autem pak pachatelé odjeli k nádrži Jiviny, kde jejich stopa zmizela. Policie případ v roce 2007 odložila.
V roce 2013 to vypadalo, že bude loupež objasněna. U soudu skončili členové takzvaného Berdychova gangu František H. a Tomáš P. Ti byli zadrženi v Irsku. Oba muži nejprve dostali trest 12 let vězení. V květnu 2013 však soud oba muže obvinění zprostil, podle soudce se nepodařilo prokázat, že by se na loupeži podíleli. Případ tak zůstává dodnes neobjasněný.
5.1. Více než 500 milionů korunVideo Jak zloděj Procházka ukradl půl miliardy korun a uprchl s nimi za hraniceVideo se připravuje ...
Největší česká loupež se odehrála 1. prosince 2007. František Procházka s komplicem Milanem Čermákem ukradli více než půl miliardy. Peníze se nikdy nenašly a iniciátora zločinu Procházku policie nedopadla.
V žižkovské pobočce bezpečnostní agentury G4S Cash Services pracoval Procházka jako strážný, takže měl celý areál dobře zmapovaný a znal zavedená bezpečnostní opatření. V osudný den naložil v areálu firmy paletu s balíčky bankovek v celkové hodnotě 540 milionů korun do bílého vozu volkswagen, který se podobal vozům používaným agenturou. Jenže ho neřídil zaměstnanec firmy, ale Procházkův známý Čermák.
Ten bez problémů opustil areál firmy a Procházka si počkal na konec směny a až pak odešel. Na to, že ve firmě schází obrovská suma peněz, se přišlo až druhý den, kdy už se po pachatelích i lupu slehla zem.
Čermáka policie po několika měsících vypátrala a odsoudila k 9 letům ve vězení. Odsouzen v nepřítomnosti byl i Procházka, kde je mu však konec, to nikdo neví.
6.Galerie
To je povyku pro pár milionů. Za vlády pětizlodějů mizí miliardy v kapsách ukrajinské mafie a nic se neděje