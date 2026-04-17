Na místo spěchalo 15 hasičských jednotek, pět profesionálních a 10 dobrovolných. „Plameny a hustý kouř byly patrné už při příjezdu prvních jednotek na místo. Pro boj s požárem, který zasáhl halu, bylo nasazeno devět vodních proudů,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Zásah hasiči vedli z vnější strany objektu, ze země i z výškové techniky. Současně ochlazovali přilehlé budovy.
Rozsáhlé popáleniny
Jednoho z hasičů plameny vážně zasáhly. Jeho kolegové ho z pekla vytáhli, muž na tom byl však zle.
V Horní Suché vzplála hala, při jejím hašení se těžce popálil jeden z hasičů. (17. dubna 2026) HZS MSK
„Utrpěl rozsáhlé popáleniny hlavně druhého stupně na téměř 40 procentech těla. Byl uveden do umělého spánku, lékař zajistil dýchací cesty intubací a napojil jej na přístrojem řízené dýchání,“ řekl za záchranáře mluvčí Lukáš Humpl.
Vrtulník popáleného muže převezl na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Ostravě.
Nastoupí kriminalisté
Ještě následující den po požáru hasiči na místě zasahovali, například dohašovali skrytá ohniska a rozebírali konstrukci haly. Policisté prozatím vytyčovali bezpečnou oblast a požářiště střežili.
„Až to situace dovolí, proběhne ohledání místa specialisty z odboru kriminalistické techniky a expertiz a psovodem se psem, specialistou na vyhledávání akcelerantů,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková s tím, že kriminalisté při vyšetřování intenzivně spolupracují s hasiči.