Jeden den. Druhý. Třetí…Nezvyklé ticho a obědy hromadící se za dveřmi. „Vím, že je to zdravý, myslící člověk. Každý den jsme si pár slov řekli. Najednou nic. To mi prostě nedalo,“ popsala Gabriela. Ve čtvrtek proto vytočila číslo 156.

Začal závod s časem. Operační nejprve obvolával nemocnice, příbuzné, sousedy. Nikdo nic nevěděl nebo telefon nezvedal. Pak padlo rozhodnutí. Těžké. Ale nutné.

Záchrana seniorky na sídlišti Jižní Svahy (12.1.2026)

Dehydrovaný a vyčerpaný

Policie za asistence hasičů vstoupila do bytu – a přišel šok. Senior ležel na zemi. Dehydratovaný. Vyčerpaný. Ve vážném stavu. Sám. Bez pomoci. Okamžitě zasáhli záchranáři a muže převezli do nemocnice.

„V pátek jsem se na něj ptala. Komunikuje a měl by být v pořádku,“ oddechla si zachránkyně.

Náramek, když mobil nestačí

Někdy stačí málo. Jedno podezření. Jeden telefonát. A místo tragédie přišla záchrana. Díky ženě, díky policistům, hasičům a zdravotníkům, kteří neváhali. „Apelovala bych na to, aby senioři, kteří žijí sami, nosili lokační náramky SOS. Když se jim udělá zle, mobil může ležet ve vedlejší místnosti,“ upozornila Sládečková.

Obědy zůstávaly přede dveřmi, tři dny nikdy neotvíral.
Autor: MP Opava