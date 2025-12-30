Děda ležel zraněný v bytě! Syn se mu nemohl dovolat, zachránili ho strážníci
Minuty rozhodovaly. Syn se celý den marně snažil dovolat svému otci, který neotvíral a nereagoval. Když dorazili strážníci, neváhali. Jeden z nich vylezl na římsu a dostal se do bytu oknem. Uvnitř našli zraněného seniora, jenž se nemohl hýbat.
V neděli 28. prosince v podvečer kontaktoval operační středisko městské policie muž s vážnými obavami o svého otce (74). Celý den se mu nedařilo seniora zastihnout, byt zůstával zamčený a klíč byl zasunutý zevnitř. Hlídka po příjezdu situaci okamžitě vyhodnotila jako rizikovou a přivolala hasiče i záchranáře.
Syn strážníky zavedl na dvůr, odkud bylo možné nahlédnout do bytu pouze z okenní římsy v prvním patře. „Okno nebylo úplně zavřené a zevnitř se ozývalo slabé sípání. Bylo jasné, že je potřeba jednat rychle,“ popsala městská policie zásah na sociálních sítích. Jeden ze strážníků se proto na římsu vyšplhal a bez prodlení vstoupil bytu. Muž ležel v předsíni, byl při vědomí, ale nedokázal se pohnout. Strážník vyndal klíč ze zámku, aby se dovnitř dostal syn, a zůstal u starce až do příjezdu zdravotníků.
Krátce nato dorazila posádka zdravotnické záchranné služby spolu s další hlídkou. Společnými silami byl muž přenesen do sanitního vozu a převezen do Nemocnice České Budějovice. Díky rychlé reakci strážníků i souhře složek se podařilo seniorovi včas pomoci.
