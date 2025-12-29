Správce v oboře Březka bodal a střílel zvířata: Zvrat v případu!

Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.
Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.
Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.
Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.
Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.
Autor: ČTK - 
29. prosince 2025
15:11

Středočeští kriminalisté zahájili trestní stíhání v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. Videozáznam tam loni v srpnu zachytil dnes už bývalého šéfa obory Libora Beníčka, jak střílí kočky a tchoře chycené do pastí nebo je píchá klackem. Za trestný čin týrání zvířat hrozí až šest let vězení, uvedla v pondělí na webu Česká televize (ČT).

„Ve věci bylo pro část prověřovaného jednání ze strany Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov-jih zahájeno trestní stíhání vůči jedné fyzické osobě pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu,“ sdělil ČT státní zástupce Dalibor Šelleng z Okresního státního zastupitelství pro Prahu-východ.

Kriminalisté incident v lednu vyhodnotili jako přestupek a případ předali do Černošic. Vedoucí oddělení ochrany přírody Zdeněk Vyskočil ale řekl, že o trestný čin jde. Do případu se vložilo Krajské státní zastupitelství v Praze a uvedlo, že rozhodnutí o přestupku je předčasné. Věc dostalo na starost Okresní státní zastupitelství pro Prahu-východ.

Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Podnik serveru iROZHLAS.cz v srpnu potvrdil, že v něm už Beníček nepracuje.

Video  V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.  - Aktu.cz
Video se připravuje ...
Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.
Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.
Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.
Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.
Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci.

Témata:
PrahaStředočeský krajPolicie České republikytrestný činČernošicetrestní stíháníMinisterstvo zemědělství České republikyStátní zastupitelství ČRtýrání zvířatKostelec u KřížkůVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud