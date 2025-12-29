Správce v oboře Březka bodal a střílel zvířata: Zvrat v případu!
Středočeští kriminalisté zahájili trestní stíhání v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. Videozáznam tam loni v srpnu zachytil dnes už bývalého šéfa obory Libora Beníčka, jak střílí kočky a tchoře chycené do pastí nebo je píchá klackem. Za trestný čin týrání zvířat hrozí až šest let vězení, uvedla v pondělí na webu Česká televize (ČT).
„Ve věci bylo pro část prověřovaného jednání ze strany Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov-jih zahájeno trestní stíhání vůči jedné fyzické osobě pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu,“ sdělil ČT státní zástupce Dalibor Šelleng z Okresního státního zastupitelství pro Prahu-východ.
Kriminalisté incident v lednu vyhodnotili jako přestupek a případ předali do Černošic. Vedoucí oddělení ochrany přírody Zdeněk Vyskočil ale řekl, že o trestný čin jde. Do případu se vložilo Krajské státní zastupitelství v Praze a uvedlo, že rozhodnutí o přestupku je předčasné. Věc dostalo na starost Okresní státní zastupitelství pro Prahu-východ.
Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Podnik serveru iROZHLAS.cz v srpnu potvrdil, že v něm už Beníček nepracuje.
