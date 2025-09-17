Velký zátah na sběrače borůvek: Pozor! Hrozí pokuta až 10 tisíc
V pátek 12. září vyrazili policisté a strážci do Krkonošského národního parku, aby potrestali sběrače borůvek, kteří chodí do klidových zón chráněné oblasti. Dopouštějí se tak porušení zákazu a ničí přírodu. Hrozí za to vysoké pokuty!
V pátek spojili policisté síly se strážci Správy KRNAP a vydali se do volného terénu, ve kterém návštěvníci často porušují zákaz, aniž by si to vůbec uvědomovali. Polská stráž se k akci připojila, aby nastolila pořádek i v zahraniční části parku.
A není divu, že tento krok učinili. Češi milují sběr lesních plodin a nebojí se kvůli nim porušovat vyhlášky. Nejpopulárnější jsou houby, borůvky, maliny a ostružiny. Odpovídají tomu také statistiky vydané ministerstvem zemědělství. V roce 2024 se nasbíralo celkem 31 tun lesních plodů a hub, z toho 4,4 tisíc tun borůvek! Celková cena nasbíraných plodů v minulém roce byla 7,2 miliardy korun.
V čem je ale problém? Sběr borůvek v chráněných krajinných oblastech narušuje celý chod ekosystému. Dochází k ničení horských oblastí a především k vyrušování ohrožených živočichů. Dalším negativním vlivem je nedostatek potravy pro zvířata. Ta si před zimou potřebují vytvořit zásoby energie a kvůli sběračům nemají dostatek prostředků.
V některých oblastech je sběr borůvek povolen, konkrétně v těch, které nejsou v klidové zóně KRNAP. Pokud policie nebo strážci přistihnou návštěvníka, jak sbírá borůvky v zakázané oblasti, hrozí mu pokuta až 10 000 Kč! Popřípadě je možné i zabavení česáčku a jiných pomůcek k páchání přestupku. Ty jsou dalším úskalím, jelikož takhle nešetrná metoda sběru ničí rostliny, které potom produkují méně bobulí.
„Odhalili jsme několik osob, které zákaz porušily. Jejich protiprávní jednání si na místě vyřešili strážci národního parku. V těchto kontrolách v Krkonoších nepolevíme, protože i pro Policii ČR je důležité, aby se zákon dodržoval všude, kde se dodržovat má,“ vyjádřila se policejní mluvčí Šárka Pižlová.
