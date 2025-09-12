Nečekané drama se odehrálo na lince do Ostopovic. „Během jízdy jeden z cestujících vytáhl nůž a začal s ním mávat před ženou, která seděla přes uličku,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.
Hrdina ho odzbrojil
Zatímco většina cestujících z pochopitelných důvodů dostala strach, našel se hrdina, který se na ozbrojence vrhl. „Využil zhoupnutí vozu, které vyvedlo agresora z rovnováhy, a strhl ho mezi sedadla. Tam s ním zápasil, dokud mu nevytrhl nůž z ruky,“ pokračoval Chaloupka.
Řidič autobusu si mezitím všiml, co se děje a zastavil, aby mohli cestující vyběhnout do bezpečí. Pro násilníka mezitím směřovali přivolaní policisté. „Zjistili, že je pod vlivem alkoholu, nadýchal 2,3 promile,“ dodal mluvčí policie.
Kriminalisté nyní zjišťují, co chtěl útočník s nožem vlastně udělat a co ho k jeho jednání vedlo. Zjišťovat budou i jeho psychický stav a teprve poté rozhodnou o právní kvalifikaci.
VIDEO: Muž v tramvaji ohrožoval cestující nožem.
Muž v tramvaji ohrožoval cestující nožem. Policie ČR