Ohrožoval nožem kamaráda a pak se zahrabal do sena: Celostátně hledaného muže zadrželi na půdě

V sobotu krátce po 14. hodině přijali policisté hlášení, že ve Smidarech na Královéhradecku neznámý muž ohrožuje nožem jiného člověka. Na místo ihned vyrazily tři policejní hlídky, včetně psovoda. Po příjezdu začalo důkladné prohledávání domu, při němž zprvu nebyl podezřelý k nalezení. Když však policisté vylezli na půdu, objevili muže ukrytého pod hromadou sena.

„Muže ve věku 28 let zadrželi, nůž po prohlídce u něho nenašli a zjistili, že soudce na něho v polovině loňského prosince vydal příkaz k zatčení, protože se vyhýbal soudnímu líčení,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Zadržený čelí obžalobě za trestné činy, kterých se měl dopustit loni v listopadu v Hradci Králové. Policie zjistila, že obdobné delikty má na svědomí i z léta, kdy se pohyboval na Jičínsku. Je navíc znám svou kriminální minulostí: v Rejstříku trestů má už šest záznamů a poslední pobyt za mřížemi ukončil teprve v září 2022.

Policisté ho po zadržení umístili do cely a poté na příkaz soudce převezli do vazební věznice. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu až osm let vězení.