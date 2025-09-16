Mladíci v restauraci načůrali do vývaru! Za »mňamku« zaplatí tisíce hostům
Přes 4000 zákazníků šanghajské restaurace má nárok na odškodnění kvůli tomu, že dva 17letí mladíci v únoru namočili do hrnce s vývarem. Tito mladí muži musí zaplatit 2,2 milionu jüanů (přes 6,3 milionu korun) dvěma čínským cateringovým společnostem, kterým kvůli jejich chování vznikly dodatečné náklady. V úterý to napsal web stanice BBC.
Incident se stal letos 24. února v šanghajské pobočce čínského řetězce Chaj-ti-lao, který nabízí takzvaný hot pot, tedy možnost uvařit si vlastní polévku přímo před sebou. Internetem se poté začal šířit videozáznam, na kterém jsou na stole vidět nohy neidentifikovatelného mladíka, který močí přímo do jednoho z hrnců.
Šanghajský soud minulý pátek rozhodl, že oba mladíci porušili majetková práva řetězce a poškodili jeho pověst urážlivým chováním. Poukázal také na to, že kvůli jejich jednání bylo kontaminováno nádobí v restauraci a chování dvojice vyvolalo silné znechucení veřejnosti.
Soud podle médií také shledal rodiče chlapců vinnými z neplnění jejich opatrovnické povinnosti a nařídil všem uhradit dva miliony jüanů za provozní škody a poškození dobré pověsti, 130.000 jüanů pro jednoho z dodavatelů za ztrátu nádobí a náklady na úklid a 70.000 jüanů za právní výlohy.
I když nic nenasvědčuje tomu, že někdo kontaminovaný vývar snědl, řetězec nabídl odškodnění více než 4000 hostů, kteří od 24. února do 8. března šanghajskou pobočku navštívili, a to jak vrácení peněz v plné výši, tak i finanční náhradu ve výši 10násobku zaplacené částky. Chaj-ti-lao z tohoto důvodu požadoval náhradu škody přesahující 23 milionů jüanů, podle verdiktu ale byly další kompenzace dobrovolným podnikatelským rozhodnutím a dospívající by je neměli platit.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.