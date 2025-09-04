Dramatická záchrana zmateného muže: Skočil z mostu do vody, na břeh ho vytáhli policisté
Dezorientovaného staršího muže se podařilo vytáhnout policistům ze slovenského Hornádu v Košicích. Nejdříve stál na mostě se strážníky, když ale přijížděli policisté, skočil do vody. Strážci zákona ho vytáhli, poskytli mu první pomoc a dohlíželi na něj až do příjezdu záchranářů.
Ke zmatenému muži dorazili jako první na most košičtí strážníci, za nimi spěchali policisté Eduard a Erik. Než ale dojeli, muž se náhle vymrštil a skočil z mostu do vody. Policisté tak okamžitě jeli pod most.
„Pojďte sem, pane, ke mně,“ volal jeden z policistů na vyděšeného skokana. Jeho kolega se zatím odstrojil a vrhl se do vody pro nebožáka. Společnými silami ho pak vytáhli na břeh.
„Sedněte si sem, dolů,“ usadili zmateného na břeh a hned se o něj i postarali. Ze služebního vozu mu policista rychle donesl termofolii, aby se promočený muž zahřál.
„Nebojte se,“ uklidňovali ho. To už se blížili záchranáři. Těm strážci zákona skokana předali. Stále ho museli uklidňovat, nakonec se ale nechal od zdravotnice ošetřit. Pak s ním sanitka spěchala do nemocnice.
