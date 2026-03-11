Poblíž trojice mužů sedících na výparníku na Novinářské ulici zaparkoval vůz a pak od něj odešel řidič pryč. V tu chvíli jeden muž vstal a mířil k autu.

„Sebral kámen, kterým záměrně zaparkované vozidlo poškodil. Poškrábal jeho okénko a dveře na straně spolujezdce,“ popsala mluvčí městské policie Helena Badurová.

Vandal (44) poškodil kamenem auto, hájil prý čest svých kamarádů. (březen 2026) MP Ostrava

Chlap se vrátil ke svým společníkům, položil šutr a dělal jakoby nic. Celou dobu ho však sledoval strážník u městských kamer.

Prý urážel kamarády

Hlídka městské policie byla na místě vzápětí a neomylně zamířila k polehávající partičce. Ukázala na podezřelého muže. Ten vinu zprvu popíral, ale pod tíhou důkazů ze záznamu kamer se přiznal.

„Ten řidič urazil moje kamarády!“ hřímal muž na dotaz, proč to udělal. Nepříjemně překvapený řidič potvrdil, že auto předtím rozhodně poškozené neměl. Celý incident dořeší přestupková komise na radnici.

