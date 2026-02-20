Blesk přijímačky: 3,5 hodiny VIDEOnávodů, jak na matematiku a češtinu
Pátek 19. 2. 2026 je poslední den na podání přihlášek a do ostrého startu přijímacích zkoušek na střední školy zbývá pouhých sedm týdnů. Pro desítky tisíc deváťáků a jejich rodiče je to období stresu a bezesných nocí. Rozhodovat bude každý bod. Právě proto startuje unikátní projekt Blesk přijímačky, který může být pro vaše dítě zásadní pomocí ve snaze dostat se na vysněnou školu.
„Zvládni přijímačky na první pokus“ tak není jen prázdná fráze. Je to cíl, ke kterému vede cesta přes 23 detailních videonávodů, 235 otázek a příkladů.
Kromě videonávodů jsme pro vás navíc připravili ke stažení i kompletní sadu procvičovacích materiálů z matematiky i českého jazyka, které vycházejí z typových úloh objevujících se u přijímacích testů. A to včetně řešení!
Následujících 8 víkendů a jarní prázdniny jsou ideálním časem na to pochopit, jak na to správně jít...
Martina to srozumitelně vysvětlí
Seznamte se, průvodkyní světem čísel a pravopisu je třiadvacetiletá Martina, elitní studentka 5. ročníku všeobecného lékařství na 1. LF UK. Složité příklady vysvětluje s lehkostí, kterou ve škole nezažijete. Budoucí lékařka, jejímž snem je léčit lidský zrak, se soustředí na to, aby „otevřela oči“ vašim dětem u přijímaček.
Martina má geny pro učení v krvi – maminka je učitelkou matematiky a chemie, tatínek vystudoval fyziku. Celý život sbírala jedničky a vítězila nejen v matematických olympiádách. Chce dětem ukázat, že i ty nejtěžší příklady mají logické řešení, když víte, jak na ně.
Rozhoduje každý bod
O úspěchu u přijímaček nerozhoduje náhoda, ale příprava. Bodový zisk z matematiky a češtiny je klíčem, který otevírá dveře k budoucnosti. Projekt prijimacky.blesk.cz přichází jako záchranný kruh v pravou chvíli. Žádné nudné učebnice, ale moderní videonávody, které děti provedou úskalím testů.
Co všechno získáte?
Projekt nabízí celkem 3 hodiny a 28 minut nabitých vědomostmi. Žádná »vata«, jen čistá praxe:
MATEMATIKA: 12 videí, 99 vzorových příkladů a podrobné vysvětlení postupů a řešení.
- Lineární rovnice
- Poměry
- Zlomky
- Neznámá čísla
- Logické slovní úlohy
- Procenta
- Lineární rovnice se zlomky
- Rozklad na součin
- Složené zlomky
- Přímá a nepřímá úměrnost
- Úprava výrazů
– Vytýkání
ČESKÝ JAZYK: 11 videí, 136 otázek a podrobné vysvětlení postupů a řešení.
- Pravopis
- Tvoření slov a mluvnické kategorie
- Řazení textu
- Základní skladební dvojice
- Stavba slova
- Česká lidová slovesnost
- Práce s textem
- Shoda přísudku s podmětem
- Skladba souvětí
- Interpunkce
- Morfematická analýza
Podívejte se na ukázku
Na webu prijimacky.blesk.cz máte k dispozici i ukázku videonávodů zdarma, abyste si prohlédli styl výuky a to, jak Martina dětem jednotlivá témata vysvětluje.
Jak to funguje? Jednoduše, hned a opakovaně!
Dostat se k videonávodům je otázkou pár kliknutí. Nemusíte nikam docházet, doučování probíhá přímo u vás v obýváku nebo v dětském pokoji.
1. Navštivte web: Jděte na adresu prijimacky.blesk.cz
2. Rychlá registrace: Během minuty si vytvoříte svůj účet.
3. Jednoduchá aktivace obsahu: Po zaplacení jednorázové platby 990 Kč se vám okamžitě odemkne kompletní balík videí a příkladů.
4. Učte se opakovaně a kdykoliv: Videa si můžete pouštět opakovaně, vracet se k tomu, co nejde, a trénovat až do úplného pochopení.
5. Méně stresu: Videa s Martinou fungují jako osobní kouč – když dítě pochopí princip, opadne z něj stres.
