„Bezpečnost našich dětí a zaměstnanců škol je pro nás absolutní prioritou. Do ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ na Klášterní jsme instalovali 32 kamer, které budou monitorovat vnitřní i vnější prostory škol,“ řekl starosta Znojma František Kousela (47, ODS).
Zamezili výzvě
„Na jedné ze ZŠ plnily děti na počátku letošního roku nebezpečnou internetovou výzvu. Do mateřských škol se to zatím nerozšířilo. Kamery tomu mají zabránit. Pokud se osvědčí, bude je město instalovat i do dalších škol,“ dodala za radnici Lenka Pikartová.
Znojemská radnice se nezaměřila jen na děti, ale i na pracovníky škol. Ve spolupráci se strážníky a policií bude posilovat psychickou a sociální odolnost i pedagogů ze základních i mateřských škol.
Napadená dívka
Impulsem opatření byla šikana, která se stala v květnu loňského roku. Dívka (13) napadla svou mladší spolužačku (12) v den jejích narozenin ve školním autobuse. Šokující přitom byly reakce ostatních. Nikdo se nenažil fackované dívce pomoci, naopak ostatní děti se smály a natáčely si to na mobil.
Případem se zabývala podle mluvčího Pavla Švába i policie. „Šikana není zábava, je ponižující a může mít dlouhodobé následky,“ upozornil místostarosta Jakub Malačka (38, Naše Znojmo), který poté společně se starostou iniciovali řadu ochranných opatření ve školách.
