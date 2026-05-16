Výměnu dostali na starost pracovníci údržby. Ti místo, aby staré schránky demontovali, překryli je OSB deskou. Na ní pak namontovali schránky nové. Výsledek prací místní z dotčeného paneláku nakrkl. „Tohle přeci nemůže někdo myslet vážně! Fušeřina!,“ zuří Jitka S.
Někteří to nicméně berou s humorem. „Rozkaz zněl jasně: Nové schránky! Nebyl čas, ptát se, kde a kam. Prostě schránky na schránky, taková je doba,“ smál se Petr L. Radnice už reagovala a slíbila nápravu.
Starosta: Je to strašné!
Zpackanou práci uznal i starosta obvodu Patrik Hujdus. „Schránky se mění průběžně ve vchodech, kde je to potřeba, aniž by se navyšovalo roční vyúčtování. Toto provedení je ale strašné. Bohužel došlo k nepochopení zadání kompetentními pracovníky. Takto to rozhodně nezůstane a bude napraveno,“ sdělil.
Z toho, že pravá ruka neví, co dělá levá, viní radnici i lidé z ulice Fráni Šrámka. Přestože výsledek prací není tristní jako na Výstavní, ani zde nejsou místní spokojeni.
„Kolem nových schránek zůstala ve zdi mezera. Tu vyplnili a zaházeli hrubou omítkou. Tu strhli a na vzniklý nezpracovaný povrch nanesli barvu. A tak to bude dalších 40 let takové nic moc,“ pokrčil rameny obyvatel domu Radim Pientka.
