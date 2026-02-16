Nemoc je smrtelná jak pro psy, tak pro kočky, skot, ovce či kozy. Člověka neohrožuje. „Zamezte kontaktu s divočáky a nekrmte zvířata syrovým masem,“ poradil veterinář Zbyněk Semerád.
„Před pár lety jsem na Zlínsku přišel kvůli této nemoci o loveckého parťáka,“ uvedl myslivec Ivan Broda z Ostravy a nebyl to prý hezký pohled, když umíral.
