Nemoc je smrtelná jak pro psy, tak pro kočky, skot, ovce či kozy. Člověka neohrožuje. „Zamezte kontaktu s divočáky a nekrmte zvířata syrovým masem,“ poradil veterinář Zbyněk Semerád.

„Před pár lety jsem na Zlínsku přišel kvůli této nemoci o loveckého parťáka,“ uvedl myslivec Ivan Broda z Ostravy a nebyl to prý hezký pohled, když umíral.

Na Odersku přenáší divočáci nebezpečnou pseutovzteklinu.
