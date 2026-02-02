„Netušila jsem, že přítel domů přivede pyromana, který mě polije hořlavinou a zapálí. Já si pamatuji jen, že na mě něco šplíchnul, probudila jsem se po čtyřech měsících v komatu ve fakultní nemocnici celá ohořelá,“ říká Milada Krčmová.
Žháře Davida A. (33) recidivistu poslal soud na 24 let do vězení. „Tam bude mít postaráno o teplo, byt i stravu. Já kvůli němu přišla o práci švadleny i uklízečky, do smrti jsem mrzák. Když jsem žádala stát o pomoc, obrátil se ke mně zády,“ povzdechla si Krčmová.
Ministerstvo: Odvolejte se!
Posudkový lékař totiž už dvakrát nepodpořil její žádost o invalidní důchod a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ji ho nepřiznala. Blesk.cz se proto tázal na možné řešení Ministerstva práce a sociálních věcí.
Milada Krčmová (53) z Frýdku-Místku je po útoku pyromana těžce popálená. Stát ji nechce uznat invalidní důchod. (leden 2026)
„Pokud občan s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasí, má právo podat námitky, tedy konkrétně odvolání proti rozhodnutí. Tyto je třeba podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí,“ radí úředníci z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
Šance u jiného lékaře
Je důležité vypsat, s čím konkrétně žadatel nesouhlasí, přiložit případně nové lékařské zprávy nebo jiné podklady, které mohou mít vliv na přehodnocení zdravotního stavu. „Zejména detailně popsat, jak rozsáhlý funkční dopad má nepříznivý zdravotní stav na pracovní schopnost posuzovaného,“ uvedli úředníci.
V rámci námitkového řízení posuzuje zdravotní stav žadatele jiný lékař Institutu posuzování zdravotního stavu, než který posuzoval zdravotní stav v prvním stupni řízení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Žalobu zvažuje
Pokud opět ČSSZ námitky zamítne, má Milada Krčmová možnost obrátit se na nezávislý soud a podat žalobu ve správním soudnictví, to do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o námitkách. Soud většinou nechá zdraví posoudit komisí MPSV.
„Po doporučení ministerstva zvažuji žalobu, když bych ji nemusela platit, když nemám z čeho,“ uvedla oběť zločinu. Bydlí v pokojíku ubytovny ve Frýdku-Místku a na den má zhruba 80 korun.
Pan Milada se totiž ocitla v naprosto zoufalé situaci, kdy jí nezbývají peníze ani na nájem pokojíku na ubytovně. „Zkusím podle rad vyšetření i u jiného lékaře, snad zprávu bude psát objektivněji a podrobněji,“ doufá.
Soudní řízení je osvobozeno od soudního poplatku, a ani v případě neúspěchu žaloby nemá žalovaná strana nárok na náhradu nákladů řízení.