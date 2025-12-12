K drzé loupeži došlo před necelým měsícem, jenže neznámý muž stále spravedlnosti uniká. „Dosud neznámý pachatel vstoupil do prodejny potravin na Sviadnovské ulici a pod pohrůžkou zbraní požadoval po prodavačce peníze,“ popsala policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Muže zřejmě něco vyrušilo, protože nakonec se sebral a z obchodu utekl, aniž by cokoli ukradl.
Pomozte ho chytit!
Kriminalistům se podařilo zajistit kamerový záznam a fotografie muže, se kterým by si rádi promluvili. Zatím však nevědí, kdo to je.
„Žádáme veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti muže. Veškeré poznatky vedoucí k jeho ztotožnění uvítají kriminalisté v pracovní době na telefonním čísle 974 732 333 nebo kdykoliv na bezplatné telefonní lince 158,“ sdělila policistka Kateřina Kubzová.
Policie pátrá po muži, který ve Staříči vyhrožoval prodavačce zbraní. (prosinec 2025) PČR