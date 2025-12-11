K případu policisté vyjížděli v úterý večer, po příjezdu zadrželi muže. „Ženě, která utrpěla bodná zranění, začali poskytovat první pomoc. Následně ji předali do péče zdravotníků. Poškozená byla letecky transportována do nemocnice, bohužel však při převozu došlo k jejímu skonu,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Ošetření potřeboval i zadržený muž, který si před příjezdem policistů sám způsobil lehká zranění.
„S podezřelým nelze nyní činit vzhledem k jeho zdravotnímu stavu další procesní úkony,“ uvedla mluvčí. Dodala, že v případě odsouzení muži hrozí 12 až 20 let vězení.
„Žena s bodným poraněním hrudníku nejevila známky života. Byla u ní zahájena rozšířená resuscitace, posádky použily přístroj zajišťující srdeční masáž. Za probíhající resuscitace byla pacientka vrtulníkem přepravena do Fakultní nemocnice Ostrava. Lékaři však v době předání na tamním urgentním příjmu museli konstatovat její smrt,“ uvedl muvčí záchranky Lukáš Humpl.
Muž měl poraněný krk a ruce. Zranění ale podle mluvčího nebyla závažná. Sanitka zraněného převezla do frýdecko-místecké nemocnice.
VIDEO: Spisovatelka Monyová volala ve svých knihách o pomoc. Ubodal jí manžel Boris Ingr. Letos na podzim ho pustili na podmínku z vězení.
Spisovatelka Monyová volala ve svých knihách o pomoc. Ubodal jí manžel Ingr, za pár měsíců opustí vězení Insta Crime Podcast