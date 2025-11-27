Balána přepadla chuť na kouření 29. června na zastávce MHD Hybešova v Brně. Přistoupil k náhodnému muži a chtěl po něm cigaretu. Ten mu ji odmítl dát. Rozmyslel si to poté, co mu Balán zamířil nožem na břicho.

Tři gauneři přepadli známého a vybrali mu účet i byt: Divné, byla to fajn návštěva, hájili se

Trest 50 měsíců, pět a šest a půl roku v base, tak potrestal Krajský soud v Brně trojici lupičů.

Nenapravitelný recidivista

Devětkrát souzený recidivista si ji pak v klidu zapálil a spokojeně odešel. To mu ale nevydrželo dlouho. Brzy ho zadrželi policisté a v září ho za to Městský soud v Brně poslal na 40 měsíc do vězení.

Video
Video se připravuje ...

Lukáš Balán (29) musí strávit 40 měsíců ve věznici za to, že uloupil jednu cigaretu v hodnotě pětikoruny. (listopad 2025) Hynek Zdeněk

Ve čtvrtek se u Krajského soudu v Brně snažil dosáhnout snížení trestu. Odvolání ovšem podal i státní zástupce. „Vzhledem k tomu, že se dopustil loupeže tři měsíce po propuštění z věznice, trest měl být vyšší. Adekvátních by bylo pět let,“ vysvětlil.

Mladík okradl penzistku: Dopadl ho statečný prodavač

Mladý lupič (19) přepadl ženu (74) v Brně. Pronásledoval ho prodavač (56), který ho dostihl v nedaleké restauraci.
Krajský soud obě odvolání zamítl. „Odsouzený je nenapravitelný recidivista. Hrozily mu dva roky až deset let vězení. Uložený trest tak byl spíše mírný, není třeba jej ovšem měnit,“ uvedl soudce Dan Krátký. Verdikt je pravomocný, nelze se proti němu odvolat.
Fotogalerie
8 fotografií
Eskorta přivádí ke Krajskému soudu v Brně Lukáše Balána, za uloupenou jednu cigaretu v hodnotě pěti korun stráví 40 měsíců za mřížemi.
Eskorta přivádí ke Krajskému soudu v Brně Lukáše Balána, za uloupenou jednu cigaretu v hodnotě pěti korun stráví 40 měsíců za mřížemi.
Autor: Hynek Zdeněk