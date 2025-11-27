Balána přepadla chuť na kouření 29. června na zastávce MHD Hybešova v Brně. Přistoupil k náhodnému muži a chtěl po něm cigaretu. Ten mu ji odmítl dát. Rozmyslel si to poté, co mu Balán zamířil nožem na břicho.
Nenapravitelný recidivista
Devětkrát souzený recidivista si ji pak v klidu zapálil a spokojeně odešel. To mu ale nevydrželo dlouho. Brzy ho zadrželi policisté a v září ho za to Městský soud v Brně poslal na 40 měsíc do vězení. Lukáš Balán (29) musí strávit 40 měsíců ve věznici za to, že uloupil jednu cigaretu v hodnotě pětikoruny. (listopad 2025) Hynek Zdeněk
Ve čtvrtek se u Krajského soudu v Brně snažil dosáhnout snížení trestu. Odvolání ovšem podal i státní zástupce. „Vzhledem k tomu, že se dopustil loupeže tři měsíce po propuštění z věznice, trest měl být vyšší. Adekvátních by bylo pět let,“ vysvětlil.