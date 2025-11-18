Marek Habán (37) se dožadoval 20 tisíc, které prý poslal své přítelkyni přes účet přepadeného, jenže ten je prý ženě nepředal. S sebou vzal na trestnou výpravu Miroslava Doležala (33), který oběť s plynovou pistolí hlídal v kuchyni. Třetí komplic Roman Kotlár (42) šel mezitím s uloupenou kartou vybrat hotovost do bankomatu.
„Je to celý divný. Šel jsem za ním, jen aby mi vrátil mé peníze a věci,“ popíral Habán, že by šlo o loupež. Oba jeho společnici shodně tvrdili, že „návštěva“ proběhla v poklidu. Jak se ale ukázalo, kumpáni navštívili oběť ještě dvakrát, když si z bytu přivlastnili elektroniku a další věci.
Bohatý trestní rejstřík
Městský soud v Brně potrestal hlavního iniciátora Habáně šesti lety vězení, Doležal dostal pět let a Kotlár stráví v base čtyři roky a dva měsíce v base. Všichni se odvolali, leč neúspěšně. Kromě důkazů jim zavařil jiný obžalovaný, který potvrdil, že trojice loupež naplánovala.
VIDEO: Zatčení mladíků loupících na Děčínsku. (říjen 2025)
Video ze zatčení dvojice mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku Policie ČR
