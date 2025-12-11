K případu policisté vyjížděli v úterý večer, po příjezdu zadrželi muže. „Ženě, která utrpěla bodná zranění, začali poskytovat první pomoc. Následně ji předali do péče zdravotníků. Letecky byla transportována do nemocnice, bohužel však při převozu došlo k jejímu skonu,“ uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.
Ošetření potřeboval i zadržený muž, který si před příjezdem policistů sám způsobil lehká zranění.
K případu se vyjádřili sousedé. Na místě podle nich bylo nespočet jednotek integrovaného záchranného systému. „My jsme potom viděli, že na nosítkách někoho vynáší,” řekla pro televizi CNN Prima News jedna ze sousedů.
Podle místních útočník údajně ubodal i psa. Muž měl prý psychické problémy, a to už delší dobu. V minulosti měl podle sousedů ženě i rozbít flašku o hlavu.
Kriminalisté se případem stále zabývají. „S podezřelým nelze nyní činit vzhledem k jeho zdravotnímu stavu další procesní úkony,“ uvedla mluvčí. Dodala, že v případě odsouzení muži hrozí 12 až 20 let vězení.
