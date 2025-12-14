Zapomenout na starosti všedního dne, odpočinout si a znova se vrátit v životě k tomu, co je důležité. Tak na svět nahlíží pedagožka Jolana Jendřejčíková, která v rychvaldské ulici Eldorádo založila Babičkov. Co se to místě s tak poetickými názvy odehrává?
„Práce ve škole s dětmi je mnohdy náročná zejména psychicky. Náš setkávací prostor je připomínkou starých dobrých časů, kde se lidé scházejí a tráví společně volný čas, věnují ho jeden druhému,“ říká usměvavá paní Jolana.
Řemeslo pro každého
Babičkov není jen o povídání. „Mám spoustu přátel a kamarádů, kteří něco umí, a chtějí to předat svým bližním. Vracíme se zde k atmosféře bezstarostného dětství u babičky, její moudrosti, klidu, do bezpečí. Život běží rychle, je třeba si vážit každé hezké chvilky,“ popisuje.
Babičkov v Rychvaldě nabízí oázu klidu a návrat do starých časů. Karel Janeček
Zejména dámy všech věkových kategorií se učí háčkování, drátování ozdůbek, malování a zužitkování zbytků látek. „Využíváme veškeré zbytkové materiály ze šicí dílny, těm vdechujeme nový život. Ze starých riflí a kousků tkanin uděláme sukni jedna dvě. Jsme prostě místem, kde se na chvíli čas zastaví a srdce zahřeje,“ doplňuje paní domu.
Přijde celá rodina
„Většinou se snažím lidi mezigeneračně propojovat. Sjíždí se k nám především proto, aby se zbavili každodenního stresu. Mnozí berou společná setkání jako „terapeutická“ sezení, někdy se u nás sejde i více generací z jedné rodiny. Ke společným aktivitám slouží také veliká zahrada s jezírkem a nově postavený zahradní altán,“ zakončila Jolana Jendřejčíková.