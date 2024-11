„Bylo mi 18 let, měl jsem po maturitě, při závodech jsem spadl. Motorka mi dopadla na záda,“ popsal Pavel Děcký osudový moment z roku 1997. Všestranný sportovec se musel srovnat s tím, že už nebude nikdy chodit. Rok strávil na rehabilitacích. Brzy po nich ale hledal cesty, jak znovu sportovat.

„Tehdy v těch letech nebylo tolik možností pro handicapované, jako je dnes. Jako mladý jsem se při týmových sportech v kolektivu postižených pral sám se sebou. Věnoval jsem se i sportovní střelbě, která mi umožnila cestovat, ale nenaplňovala mě,“ vylíčil. Sedm let po úraze se střelbou skončil.

Láska na celý život

Před úrazem se Pavel věnoval i závodům v běhu na lyžích. V roce 2004 si Pavel Děcký koupil první handbike a konečně našel to, co hledal. „Je to dřina, na kterou jsem byl zvyklý. A s ní adrenalin a rychlost. Jako vozíčkáři mi specifický pohyb na handbiku velmi pomáhá. Jde vlastně o rehabilitaci,“ pochvaluje si muž, který pracuje v elektrotechnickém průmyslu.

Na silničním upraveném kole na ruční pohon jezdí už 20 let. Během nich dosáhl významných úspěchů u nás i v cizině. Má podporu různých partnerů, díky nimž má třeba karbonový speciál, který používá několik posledních let. „Podpora druhých mě motivuje dělat to, co miluji,“ sdělil Pavel Děcký.

Trénuje za provozu

Řidiči jezdící okolím Frenštátu pod Radhoštěm už Pavla Děckého znají. Často je k vidění, jak na handbiku označeném vlaječkou na tyči, uhání při krajnici. Nebojí se mezi auty?

„Za ty roky už jsem si zvykl. Stát se může v silničním provozu cokoli komukoli. Cyklista sportovec ale musí na silnici, na cyklostezkách podmínky zkrátka nejsou,“ vysvětlil.

Pravidelně »na bedně«

Na handbiku se Pavlu Děckému daří na různých typech terénu. Na cross country i v horské úpravě byl v Česku dokonce na úplné špici. Poslední dobou se soustředí na silnici, na které začíná sbírat vavříny také. V silničních závodech i časovkách bývá „na bedně“, letos vybojoval 2.místo v silniční časovce. Jheo úspěchy můžete vidět ZDE

Ocenili závodníka

Pavel Děcký už závodil na různých prestižních českých závodech, rád by ale prorazil víc v cizině. Nově získal významnou podporu. „I přes vážný úraz, jenž ho upoutal na invalidní vozík, neztratil lásku ke sportu. Věříme, že každý by měl mít příležitost dosáhnout svých snů,“ uvedla Lucie Dvořáková z Nadace AGEL, která Děckému darovala 35 tisíc korun.

