„Požár se obešel naštěstí bez zranění. Zasahovalo 21 jak profesionálních, tak dobrovolných jednotek. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř,“ řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Vzplála myčka vratných obalů v objektu firmy Fides Group v Martinské čtvrti. Ještě před příjezdem hasičů halu opustilo 33 zaměstnanců. Požár ale dále rozšířil na vedlejší halu, kde se evakuovalo dalších deset lidí.

Ovzduší bez nebezpečných látek

Radnice vyzvala občany, aby omezili větrání a pohyb v okruhu půl kilometru od místa požáru. Stav ovzduší na místě monitorovala chemická laboratoř. „Během měření nebyly zjištěny žádné hodnoty nebezpečných látek v ovzduší,“ uvedla Langerová pozdě odpoledne.

Hasiči na místo požáru povolali i osvětlovací přívěs z centrální hasičské stanice v Ostravě-Zábřehu. S rozebírání konstrukcí, které umožní dohašování skrytých ohnisek požáru, pomůže pásové rypadlo.

Na místě i v noci

„Jednotky požární ochrany by se v průběhu večera měly redukovat a stupeň požárního poplachu by měl být snížen na druhý. Hasební práce tak budou pokračovat i během noci na úterý,“ doplnila Langerová. Poté by měli na místě začít pracovat vyšetřovatelé hasičů i policie.

Třetí poplachový stupeň vyhlašují hasiči například v momentě, kdy událost ohrožuje více než 100 lidí, část obce nebo areál podniku. Také když jsou ohrožené vlaky nebo několik chovů hospodářských zvířat. Vyhlašují ho také tehdy, když k záchranným a likvidačním pracím využívají síly a prostředky z jiných krajů.

VIDEO: V centru Liberce hořela restaurace, zranilo se 14 lidí.

Video Video se připravuje ... V centru Liberce hořela restaurace, zranilo se 14 lidí. HZS Libereckého kraje