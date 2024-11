Další odchody z ČT: Končí investigativci Hynek a Stratilík. „Je mi to líto,“ říká Fridrichová

Česká televize přišla o další výrazné tváře. Na konci října odešli dva reportéři, kteří se věnovali investigativní novinařině – Jiří Hynek a Ondřej Stratilík. Hynek strávil ve veřejnoprávním médiu 23 let, podle svých slov se rozhodl odejít sám. V posledních měsících už na obrazovce nebyl. Odchodu obou tváří lituje Nora Fridrichová, rovněž dlouholetá novinářka České televize, která ji v nedávné době opustila.

„Z České televize ke včerejšímu dni odešli dva skvělí novináři, Jiří Hynek a Ondřej Stratilík. Byť tomu lidsky rozumím, profesně mi to je ohromně líto, protože oba dělali v ČT skvělou práci, složité kauzy a s nimi související problémy. A pokud to nikdo neudělal, sluší se jim za ni poděkovat. Tak kluci díky, hodně štěstí a třeba se naše cesty protnou,“ napsala na sociální síti X Fridrichová. Ta dlouhé roky moderovala pořad 168 hodin, avšak vedení televize koncem července rozhodlo, že jej zruší. Po neshodě o tom, jak by Fridrichová měla v ČT pokračovat, nakonec z veřejnoprávního média odešla.

A pro to samé se nyní rozhodli zmínění reportéři. Hynek pracoval v ČT 23 let, poslední půl rok jej ale diváci na obrazovce nemohli vidět. Vybíral si neplacené volno poté, co se vedení televize zabývalo jeho rolí v tzv. kauze IKEM. Etický panel ČT v létě rozhodl, že Hynek při pokrývání kauzy porušil etický kodex – měl se znát na osobní úrovni s jedním z aktérů kauzy, který měl navíc léčit jeho rodinu.

Hynek pochybení odmítal, popíral také, že by jeho volno souviselo s kauzou. „Mojí motivací bylo dostat se do toho prostředí a zkusit natočit a zaznamenat důkazy, případně schůzky s těmito lidmi. Snažil jsem se také v tom duchu komunikovat, abych nějakým způsobem vzbudil jejich důvěru. Zdůrazňuji, že jsem jednal s řadou lidí kolem kauzy IKEM, nikoliv jen s panem Malým,“ vysvětloval reportér.

„Mám za sebou tisíce reportáží od témat justiční mafie až po mapování ruského vlivu v Česku. Mám za sebou také mnoho bezesných nocí kvůli nejrůznějším výhrůžkám a pokusům o diskreditaci. Práce mě bavila, ale rozhodl jsem se, že už je čas odejít. Nikdo mě nevyhodil, rozhodl jsem se sám k poslednímu říjnu skončit. Teď si pár týdnů odpočinu od všech nenávistných trollů a pak? Nenechám je dlouho slavit a budu v mé práci pokračovat,“ napsal Hynek na síti X ke svému odchodu z ČT.

Druhý odcházející, Stratilík, svůj odchod více nekomentoval. Jen poděkoval Fridrichové za vlídná slova. Server Neovlivni.cz minulý rok napsal, že televize musela Stratilíka stáhnout z pořadu Reportéři ČT, a to kvůli jeho pracovní cestě do Švédska, kterou mu platila švédská zbrojařská asociace. Novinář se mohl ocitnout se střetu zájmů. Stratilík se věnoval armádní tematice.