Téměř tragický nádech má středeční požár nízkého paneláku v Karviné-Ráji. Zranili se dva lidé a jsou ve velmi vážném stavu. Další čtyři lidé z bytu byli zachráněni hasiči, sedm lidí bylo evakuováno. Co se v bytě stalo, záchranné složky šetří.

Před 13. hodinou odpoledne prosvištělo Karvinou velké množství vozů záchranného systému. Auta mířila k paneláku v ulici U Lesa, odkud z jednoho z bytů náhle vyšlehly plameny.

„Požár byl zlikvidován za pomoci jednoho vodního proudu v průběhu 15 minut. Muselo být evakuováno sedm lidí z domu. V bytě se nacházeli čtyři lidé, dva utrpěli popáleniny,“ uvedla hasička Kamila Langerová.

Jsou v umělém spánku

Oba popálení jsou muži středního věku, jejich stav je vážný. „Posádky záchranářů jim zajistily vstup do kostní dřeně a žíly, uvedly pacienty do umělého spánku, zaintubovaly jejich dýchací cesty a převedly je na umělou plicní ventilaci,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Těžce raněné vezl vrtulník do popáleninového centra v Ostravě.

Příčina požáru zatím není jasná a je v šetření.

VIDEO: Požár haly ve Frenštátu pod Radhoštěm způsobil nedávno škodu za nejméně 80 milionů korun.