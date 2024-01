Před třemi roky zvládla mladá žena 2 000 km z Havířova do Istanbulu. „Moje trasa nyní povede skrz českou komunitu v argentinském městečku Presidencia Roque Sáenz Peña. Ta stále udržuje naše zvyky a tradice,“ uvedla Havlová s tím, že právě jí chce pomoci.

„Na portálu Donio jsem uspořádala sbírku, z jejíhož výtěžku by se mohlo opravit místní historické muzeum, které je jediným československým muzeem v Latinské Americe,“ sdělila. Své stopy v oblasti zanechali i legendární cestovatelé Zikmund a Hanzelka.

Přes hory i džungli

Velmi náročný přechod povede paní Nicolette přes poušť Atacama v Chile, přes pětitisícové Andy do Argentiny nebo přes Paraguay až do džunglovité Brazílie. Na cestě by měla strávit odhadem čtyři až šest měsíců.

Když žena putovala do Istanbulu na podporu české komunity v rumunském Banátu, zdolala 2 025 kilometrů za 104 dnů a vybrala ve sbírce pro krajany necelých 170 tisíc korun. Jako pomyslný bonus si z cesty domů přivezla fenku Svili, která se k ní připojila na bulharském smetišti.

Stoletá historie

Členové české komunity v argentinském městečku Presidencia Roque Sáenz Peña se scházejí ke společnému vaření českých pokrmů, vyšívání, oslavování významných svátků či promítání československé kinematografie.

Mají mimo jiné i taneční soubor Moravanka a v oblasti trvale působí učitelé češtiny z Česka. „Dějiny osadníků z Moravy a Čech tu mají více než stoletou historii. Vedle tvrdé práce na bavlněných polích vytvořili již v roce 1917 na popud samotného T.G. Masaryka krajanskou komunitu,“ poznamenala Havlová.

Náročná příprava

Na to, aby mohla cestovatelka naše krajany potkat, musela nejdříve ujít pořádný kus cesty. Na výpravu se připravuje už více než rok. Pro jistotu prošla zdravotnickým kurzem ZDRSEM – Horal, který učí lidi nejen první pomoci ve ztížených podmínkách divočiny, a získala certifikaci Národní horský průvodce.

Zkušebně si také vylezla na gruzínskou pětitisícovku Kazbek, aby si okusila vliv nadmořské výšky na své tělo. V neposlední řadě absolvovala i kurz sebeobrany.

VIDEO: Zázrak v Andách. Drsný příběh, který posloužil i jako předloha pro několik knih a filmů.

