Památník byl zavřený od konce roku 2021. Expozici Doba zmaru a naděje, která tam byla předchozích deset let, už podle vedení muzea bylo třeba aktualizovat. Většinu nákladů, 40 milionů, na expozici zaplatily evropské dotace.

„V současné expozici více rozvíjíme roky 1938 a 1939 - proč druhá světová válka vypukla, co tomu předcházelo,“ uvedla vedoucí památníku Kamila Poláková.

Vše je tady podtrženo sugestivním audiovizuálním a informačně bohatým doprovodem. „Přibylo tu téma válečné propagandy, nejenom nacistické, fungovala samozřejmě na obou stranách, i na východní,“ řekla ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě Jana Horáková.

Unikátní vojenská scéna

Dominantou je podzemní vojenská scéna s tanky a i další technikou, děly, scenérií rozbitého vypáleného domu. Sugestivní je i pohled na schody plné obětí koncentračních táborů. délka: 02:47.32 Video Video se připravuje ... Unikátní nová expozice Těžká léta 1938-1945 připomene ve zrekonstruovaném Národním památníku v Hrabyni oběti války. Karel Janeček

Celá expozice je nově uspořádána. „Přibylo třeba téma válečné propagandy, nejenom té nacistické, ale samozřejmě propaganda byla na obou stranách, takže i východní propagandy. V druhém patře máme západní odboj a celé třetí patro je věnováno ostatním tématům, to znamená koncentrační tábory, protektorát Čechy a Morava, Sudety," popsala Poláková.

Na projekt měl vliv covid i konflikt

Projekt vznikal v roce 2019, tedy ještě před covidovou pandemií nebo válkou, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině. Události posledních let expozici nejen asi o pět milionů korun prodražily, ale i její koncepce se musela trochu změnit.

„Trošku jsme to museli přizpůsobit době. Jsou tady lidé, kteří nadávají, že jsme málo prosovětští, jsou tady lidé, kteří nám nadávají, že jsme zase moc prosovětští. Takže jsme trošku upravili počet exponátů, aby to vyhovovalo. Nemůžeme ale zapírat, že nás opravdu Rudá armáda osvobodila, speciálně náš region," řekla vedoucí muzea.

Podle ní ale neplatí, že Rudá armáda byli jen Rusové, protože v ní byli i Ukrajinci, Estonci a všechny ostatní národy tehdejšího Sovětského svazu.

Památník od roku 1980

„Jsme zřejmě jediný ústřední památník v Česku,“ uvedla ředitelka proto, že jsou zde i exponáty, nevztahující se jen k oblasti Opavska a Ostravska, ale k celé zemi.

Betonový památník v Hrabyni, největší svého druhu v Česku, byl otevřen v roce 1980 jako Památník Ostravské operace. Tehdy patřil k Muzeu revolučních bojů a osvobození v Ostravě. Od roku 1992 je součástí Slezského zemského muzea.

Do konce listopadu bude památník otevřený denně, a to kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Základní vstupné stojí 150 korun, zlevněné 80 korun.