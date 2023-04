Blíženci

Milí Blíženci, vstup do nového měsíce se vám vydaří. Po úspěšném pracovním týdnu máte dobrou náladu a dostatek energie. Dávejte si však pozor na přecitlivělost, která by mohla pokazit rodinnou pohodu. Věnujte se příjemným činnostem a relaxujte.,244,Nemá cenu hnát se do nového vztahu a moc dobře to víte. Na svůj ideál si klidně počkáte a budete si ho v duchu představovat.