Téměř 300 let spočívají ostatky sedmi poutníků, kněží a šlechticů z rodu Pražmů pod bazilikou Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku. Kvůli velké vlhkosti jim však hrozí, že by se časem mohly úplně rozpadnout. Proto se církev spolu s městem pustí do rekonstrukce krypty.