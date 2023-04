Jeden z obyvatel obce Štípky u Šilheřovic při procházce lesem natočil vlka. „Pejskaři, dávejte si pozor na své čtyřnohé parťáky! Může se pohybovat kdekoliv po Hlučínsku,“ uvedla podle serveru novinky.cz Martina Müllerová, provozovatelka místní psí chovatelské stanice. Záběry vlka se následně začaly šířit po internetu.

Varování to není plané. Je to pár dní, kdy vlčí smečka zardousila a roztrhla středního křížence Badyho v Bukovci na Jablunkovsku. Zbyla z něj jen hlava a ocásek…

Vlci v Beskydech rozsápali pejska Badyho: Zbyly z něj jen kosti! Šelmy chodí na louky za domy

Badyho našlo dítě

Rodina Kurkova po svém čtyřnohém parťákovi Badym pátrala začátekm měsíce celý den. „Bohužel ho v tom strašném stavu našla zrovna dcerka Klaudie (13). Ale je statečná. Přišla nás varovat, ať tam nechodíme, že táta musí Badyho pochovat,“ uvedla maminka Monika.

Na to, co zbylo ze starého pejska, se byl podívat Aleš Cwik z jablunkovského městského úřadu. „Řekl nám, že to na 90 procent byli vlci, že se zřejmě Bady ocitl na trase, kterou smečka pravidelně chodí,“ dodala Kurková.

Stejný soud měl bohužel i myslivecký pes Fido. Toho vlk zadávil v březnu v lesích v okolí Písku jen pár metrů od jeho pána.

Střílení neodsouhlasili

Otázkou nyní je, zda vlka natočený nedaleko Ostravy byl samotář nebo se s ním pohybovala celá smečka. V loňském roce, kdy farmáři ve velkém hlásili zardoušené a rozsápané ovce se Moravskoslezský kraj zabýval možností odstřelu u nás chráněného vlka obecného.

Nakonec k této možnosti nepřistoupil, ochranáři farmářům poradili, aby si ovce lépe zabezpečili. Za mrtvá hospodřská zvířata dostávají chovatelé odškodnění od státu.

VIDEO: Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů. délka: 00:57.32 Video Video se připravuje ... Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů Hnutí DUHA