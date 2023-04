Rodina Kurkova po svém čtyřnohém parťákovi pátrala celý den. „Bohužel ho v tom strašném stavu našla zrovna dcerka Klaudie (13). Ale je statečná. Přišla nás varovat, ať tam nechodíme, že táta musí Badyho pochovat,“ uvedla maminka Monika.

Mladší ze dvou dětí Klárka (10) proplakala celou noc, maminka měla slzy v očích ještě ráno v práci. Jejich dům stojí jako poslední v ulici, kolem jsou louky, kde běhají děti.

Právě sem se vydala vlčí smečka a malého psího křížence zabila za bílého dne jen kousek od stavení v otevřené krajině.

Strach v Beskydech: Vlci běhají mezi domy, nevíme, co dělat! Křičte a tleskejte, radí Poláci

Na DNA je pozdě

Na to, co zbylo ze starého pejska, se byl podívat Aleš Cwik z jablunkovského městského úřadu. „Řekl nám, že to na 90 procent byli vlci, že se zřejmě Bady ocitl na trase, kterou smečka pravidelně chodí. V místě je i fotopast ochránců přírody, budeme chtít vědět, co zachytila. Na odběr DNA je však prý pozdě. Něco už z něj ozobali i ptáci,“ doplnila Kurková.

První Fido, teď Bady

Bady není první pes, kterého tu zakousli vlci. Nedávno připravili o život cvičeného mysliveckého psa Fida na protějším kopci.

„Báli jsme se se psy chodit do lesa, tak jsme s nimi na procházkách brouzdali jen po loukách. Teď se budeme bát i tam. Je to varování i pro turisty - pejskaře, aby se zdejší oblasti raději vyhýbali. Vodítko nevodítko, jistotu nemají,“ shodují se místní lidé, kteří jsou už docela vyděšení.

Až bude pozdě

„Státní orgány tuto tristní situaci začnou řešit, až bude pozdě. Ovce, dobytek a psi je nezajímají. Humbuk začne teprve, až smečka napadne člověka nebo nějaké dítě, na to si spíše troufne,“ myslí si Marcela Bojková ze sousedního Písku.

To, že vlčí smečka terorizuje zdejší chovatele ovcí upozorňují místní od léta. Vlk je chráněné zvíře, do naší krajiny se pomalu vrací, nesmí se střílet. Za stržená hospodářská zvířata dostávají farmáři náhrady od státu.

Ochranáři jim radí lepší zabezpečení. Jenže vlci necílí jen na ovce a kozy. Troufnou si i blízko k lidským obydlím.

VIDEO: Vlčí smečka ve Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů.

VIDEO: Vlčí smečka ve Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů.