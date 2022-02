„Odešel věčný optimista s chlapeckou duší,“ řekl smutně ředitel domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm Marian Žárský. Ludvík byl do 96 let v harrachovském domově pro seniory, ale dožít toužil poblíž rodných Trojanovic na Novojičínsku.

„My jsme měli tu čest, užít si tohoto laskavého, věčně usměvavého a nesmírně aktivního člověka sedm měsíců,“ uvedl ředitel.

Sledoval olympiádu

Nikdy si na nic nestěžoval. Moc se těšil, až se oteplí, že se podívá k rodnému domu. Ještě minulý týden cvičil na chodbě chůzi, a co by milovník sportu sledoval i komentoval olympijské hry v televizi.

„Měl lepší přehled o výsledcích, ale i o dění u nás, než já,“ dodal Žárský. Také den co den psal dopisy, paměti a krásně vyprávěl. „To nám všem v domově bude chybět,“ doplnil Žďárský. „Jeho odchod byl nečekaný, ale smrt k němu byla laskavá. Čest jeho památce,“ poznamenal ředitel.

Heslo "písek"

Za války byl Ludvík Šablatura odbojářem. Německá jednotka si shodou náhod udělala v domě u Šablaturů svůj štáb. Ludvík vzpomínal na příhodu, kdy musel jít s německým oficírem pro lampu. Cestou minuli několik hlídek, které vyžadovaly heslo.

Důstojník ho vždy sdělil a nevědomky ho tak prozradil odbojáři! Ten se pak díky tomu bez problémů dostával přes nepřátelské hlídky s důležitými zprávami. „Znělo sand (písek),“ líčil před lety Ludvík Šablatura.

Vyznamenání za odboj

Začátkem roku 1945 ho po udání konfidentů zatklo gestapo. Tvrdě ho vyslýchalo a věznilo v Ostravě, Brně a internačním táboře v Mirošově.

„Měli bejkovce gumový, kterýma švihli. To bylo tedy hrozně bolestivé. Mezi spoutané ruce a kolena dali tyč, ta byla na stolech, to se viselo jako na takovým kozelci. Švih, nejvíc to bolelo v rozkroku, pochopitelně. To se nedalo moc vydržet. Oni tam ale měli kbelík s vodou a vždycky mě trochu polili,“ vzpomínal Šablatura na gestapácké výslechy.

Stavěl můstky

Po válce vystudoval lesnictví, a závodil v severské kombinaci. Usadil se v Harrachově. Tam působil jako vedoucí stavby skokanských můstků včetně Mamutího můstku.

Projektoval také běžecké tratě a organizoval světové lyžařské závody. Severské kombinaci se nyní věnuje i jeho vnuk Petr Šablatura (20). Pracoval i v Československém svazu tělesné výchovy a sportu (ČSTV).

VIDEO: Zemřel válečný veterán a stavitel skokanských můstků v Harrachově Ludvík Šablatura (†97).

délka: 02:27.00 Video Zemřel válečný veterán a stavitel skokanských můstků v Harrachově Ludvík Šablatura (†97) Paměť národa