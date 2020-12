Rak

Po víkendovém odpočinku se vrháte do práce a vůbec se vám to nezamlouvá. Ono by to nebylo tak hrozné, kdyby vám šéf nenakládal tolik práce. Začíná to přehánět. Honí termín a bojí se, že se to do konce roku nestihne. Jenže vás to nemusí tolik zajímat.