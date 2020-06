Beran

Připravte se na nesrovnalosti v práci. Nadřízenému se nemůžete zavděčit a určitě vás i pokárá. Hlavně si vše neberte osobně, jinak by to dopadlo špatně. Postupně se zlepšíte, ale chce to velkou dávku dřiny. Bez práce nejsou koláče, ale to už přeci dávno víte.